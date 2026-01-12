  • Megjelenítés
Jön a fordulat az időjárásban: térképen mutatjuk, hol jöhet további havazás
A közel egy hete tartó hideg időjárást követően melegfront érkezik hazánkba, amelynek felhőzete hétfő délután már felvonul a Dunántúl felett, a csapadék azonban valószínűleg csak este kezdődik - írta meg a Weather on Maps Facebook-bejegyzésében.

Egy évtizede nem látott hóhelyzet sújtotta Magyarországot múlthéten, országszerte kiadós havazás, egyes helyeken pedig hófúvás volt jellemző, a tartós fagyok mellett. Ahogy azt már múlthéten is előrejelezték a meteorológusok, fordulat készülődik az időjárásban, egy melegfront formájában.

A Weather on Maps meteorológusai legutóbbi bejegyzésükben térképes animációt is közzétettek arról, hogyan érkezik meg a melegfront hazánkba. A front felhőzete hétfő délután már felvonul a Dunántúl felett,

csapadék azonban valószínűleg csak este érkezik meg vele.

Hozzávetőlegesen a Sopron - Szeged vonaltól délnyugatra nem várható számottevő mennyiség, és arra holnap hamar megkezdődhet az olvadás. A vonaltól északra több milliméter csapadék hullat: ez kezdetben mindenütt hó lesz, majd hajnaltól az ország középső részén egyre gyakrabban váltja fel a havat eső.

Mivel a hőmérséklet errefelé lassabban emelkedik, az eső nagy területen hullhat fagyott földfelszínre - ónos eső teheti nagyon síkossá az utakat a kedd reggeli órákra!

- írja a Weather on Maps.

A meteorológusok közzétették a HungaroMet WRF modellje által előrejelzett hómennyiséget a következő 24 órára. Láthatóan leginkább az ország észak-keleti részében a várható havazás.

havazás-előrejelzés-hó-WFR-modell-időjárás-24-óra
Kép forrása: Weather on Maps

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

