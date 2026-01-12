Klasszikus fordulatjelzés érkezett az európai gazdaságból, csak van egy nagy probléma

Az euróövezet befektetői hangulatát mérő Sentix-index az év elején a vártnál nagyobb mértékben emelkedett, és a javuló várakozásoknak köszönhetően 2025 júliusa óta a legmagasabb szintjére jutott. A mutató ugyanakkor továbbra is negatív tartományban maradt – összegezte a Reuters.

Az index értéke januárban -1,8 pontra emelkedett a decemberi -6,2 pontról, ezzel felülmúlva a Reuters által megkérdezett elemzők -4,9 pontos várakozását.

A Sentix közleményében hangsúlyozta: bár az euróövezet, és különösen Németország továbbra is komoly strukturális kihívásokkal küzd, már láthatók a mélypontról való elmozdulás első jelei. Az Egyesült Államok és Ázsia eközben új lendületet ad a globális növekedésnek.

A január 8. és 10. között, 1091 befektető megkérdezésével készült felmérés szerint a gazdasági várakozások különösen erőteljesen javultak:

értékük a decemberi szint több mint kétszeresére nőtt, és januárban elérte a 10,0 pontot. A jelenlegi helyzetet tükröző részindex szintén emelkedett, -16,5 pontról -13,0 pontra.

Németországban, Európa legnagyobb gazdaságában a befektetői hangulat számottevően javult: az index -22,7 pontról -16,4 pontra emelkedett, ami 2025 augusztusa óta a legmagasabb érték.

A várakozások mutatója pozitív tartományba fordult, a decemberi -1,3 pontról 5,5 pontra nőtt.

A Sentix szerint ez normál esetben klasszikus fordulatjelzésnek számítana. A jelenlegi helyzetet mérő mutatók azonban továbbra is -36,0 ponton állnak, ami továbbra is erősen recessziós szintet mutat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images