Lázár János helyettese viszi tovább az Építési és Közlekedési Minisztériumot
Gazdaság

Lázár János helyettese viszi tovább az Építési és Közlekedési Minisztériumot

Portfolio
Lázár János a ma tartott Közlekedésinfó kezdetén elmondta, hogy " könnyen lehet, hogy ebben a minőségében az utolsó közlekedésinfót tartja", utalva ezzel arra, hogy áprilisban országgyűlési választások lesznek Magyarországon, alkotmányjogi értelemben pedig bárki nyeri azt meg, új kormány alakul majd. Lázár János újságírói kérdésre elmondta, hogy az áprilisig hátralévő időben helyettesének, Csepreghy Nándornak adja át a miniszteri feladatait, ő pedig a kampányra fog koncentrálni innentől kezve.

A miniszter az arra vonatkozó újságírói kérdésre, hogy milyen utódot képzel el a közlekedési tárca élére a következő kormányban azt a választ adta, hogy magyar viszonylatban fontos helyretenni: a közlekedésfejlesztési projektek, tehát a vasút, vagy útépítések, sok időt vesznek igénybe, gyakran csak az engedélyezés 2-3 évig tart. Hozátette, hogy akár a Fidesz, akár a Tisza nyeri az áprilisi választást, azt szeretné, hogy a közlekedést tekintsék stratégiai gazdasági ágazatnak.

Lázár János azt is elmondta, hogy ő maga saját részről csak a választásig tervez.

A mostani közlekedésinfóval lényegében a közlekedéssel kapcsolatos teendőimnek a nyilvánosságbeli részét le is zártam, mert a választási kampányban kell dolgoznom a miniszterelnök felkérése alapján

- mondta Lázár a sajtótájékoztatón.

A minisztériumot Csepreghy Nándor miniszterhelyettes viszi majd tovább.

Lázár János a hétfői a Közlekedésinfón több bejelentést is tett. Ahogy arról mi is beszámoltunk, január 20-án közzéteszik az új KRESZ szövegét, amelyet várhatóan szeptemberben vezetnek majd be. Ezen felül a miniszter elmondta, hogy február 20-ától megindulhat majd a teherforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, március 15-étől pedig az utasok is használhatják majd az új vonalat.

