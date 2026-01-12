Lázár János helyettese viszi tovább az Építési és Közlekedési Minisztériumot

A miniszter az arra vonatkozó újságírói kérdésre, hogy milyen utódot képzel el a közlekedési tárca élére a következő kormányban azt a választ adta, hogy magyar viszonylatban fontos helyretenni: a közlekedésfejlesztési projektek, tehát a vasút, vagy útépítések, sok időt vesznek igénybe, gyakran csak az engedélyezés 2-3 évig tart. Hozátette, hogy akár a Fidesz, akár a Tisza nyeri az áprilisi választást, azt szeretné, hogy a közlekedést tekintsék stratégiai gazdasági ágazatnak.

Lázár János azt is elmondta, hogy ő maga saját részről csak a választásig tervez.

A mostani közlekedésinfóval lényegében a közlekedéssel kapcsolatos teendőimnek a nyilvánosságbeli részét le is zártam, mert a választási kampányban kell dolgoznom a miniszterelnök felkérése alapján

- mondta Lázár a sajtótájékoztatón.

A minisztériumot Csepreghy Nándor miniszterhelyettes viszi majd tovább.

Lázár János a hétfői a Közlekedésinfón több bejelentést is tett. Ahogy arról mi is beszámoltunk, január 20-án közzéteszik az új KRESZ szövegét, amelyet várhatóan szeptemberben vezetnek majd be. Ezen felül a miniszter elmondta, hogy február 20-ától megindulhat majd a teherforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, március 15-étől pedig az utasok is használhatják majd az új vonalat.

