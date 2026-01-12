Lecsapott az extrém téli időjárás: rengeteg járatot töröltek Európa egyik legforgalmasabb repterén

Heves havazás és jegesedés miatt több mint száz járatot töröltek a frankfurti repülőtéren hétfőn.

A frankfurti repülőteret üzemeltető Fraport hétfőn közölte, hogy az időjárási körülmények miatt

a mai napra tervezett 1052 járatból 102-t törölni kellett.

A vállalat jelezte, hogy a törlések száma a nap folyamán tovább emelkedhet, a fennakadások pedig várhatóan helyi idő szerint délig tartanak.

A Yahoo News szerint

a repülőtér a nap elején megerősített téli üzemmódra állt át, és jelentős fennakadásokra figyelmeztetett.

A téli üzemeltető személyzetet a teljes repülőtér-területen bevetették, beleértve a kifutópályákat és a gurulóutakat is. A parkolóállásoknál 34 jégtelenítő jármű dolgozott.

Az utasokat arra kérték, hogy indulás előtt ellenőrizzék járatuk aktuális állapotát, és az időjárási viszonyok miatt készüljenek hosszabb utazási időre. A repülőtér azt is javasolta, hogy az utasok legalább három órával a menetrend szerinti indulás előtt érkezzenek meg a terminálokra.

A Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) jegesedés miatt adott ki riasztást Hessen tartomány több térségére, ahol a frankfurti repülőtér is található.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images