  • Megjelenítés
Lecsapott az extrém téli időjárás: rengeteg járatot töröltek Európa egyik legforgalmasabb repterén
Gazdaság

Lecsapott az extrém téli időjárás: rengeteg járatot töröltek Európa egyik legforgalmasabb repterén

Portfolio
Heves havazás és jegesedés miatt több mint száz járatot töröltek a frankfurti repülőtéren hétfőn.

A frankfurti repülőteret üzemeltető Fraport hétfőn közölte, hogy az időjárási körülmények miatt

a mai napra tervezett 1052 járatból 102-t törölni kellett.

A vállalat jelezte, hogy a törlések száma a nap folyamán tovább emelkedhet, a fennakadások pedig várhatóan helyi idő szerint délig tartanak.

A Yahoo News szerint

Még több Gazdaság

Megkezdődött a nagy menekülés az amerikai eszközökből – elindult a purgálás

Ma érkezik az emelt nyugdíj – Mutatjuk, ki hány forinttal kap többet

Rendkívül hideg éjszakán vagyunk túl: több helyen mértek -20 fokot

a repülőtér a nap elején megerősített téli üzemmódra állt át, és jelentős fennakadásokra figyelmeztetett.

A téli üzemeltető személyzetet a teljes repülőtér-területen bevetették, beleértve a kifutópályákat és a gurulóutakat is. A parkolóállásoknál 34 jégtelenítő jármű dolgozott.

Az utasokat arra kérték, hogy indulás előtt ellenőrizzék járatuk aktuális állapotát, és az időjárási viszonyok miatt készüljenek hosszabb utazási időre. A repülőtér azt is javasolta, hogy az utasok legalább három órával a menetrend szerinti indulás előtt érkezzenek meg a terminálokra.

A Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) jegesedés miatt adott ki riasztást Hessen tartomány több térségére, ahol a frankfurti repülőtér is található.

Kapcsolódó cikkünk

Rendkívül hideg éjszakán vagyunk túl: több helyen mértek -20 fokot

Megérkezett az időjárás-előrejelzés: jelentős változás közeleg, de többfelé havazhat még a héten

Megjött a veszélyjelzés, súlyos hótorlaszok alakulhatnak ki – Híreink a hóhelyzetről vasárnap

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Megint külföldről kértünk kölcsön pénzt – Jó üzletet kötött Magyarország?
Jön a nagy fordulat az időjárásban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility