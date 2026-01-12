  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
Holnap nem készülhetünk változásra az üzemanyag nagykereskedelmi árakat illetően - írja a holtankoljak.

A héten kedden nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak.

Ennek következtében pedig a kiskereskedelmi árkban sem várható változás, így várhatóan holnap is a mai átlagárakkal találkozhatunk a kutakon, amik a következők:

  • 95-ös benzin: 556 Ft/liter
  • Gázolaj: 567 Ft/liter
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

