Megjött a riasztás: mutatjuk, hol csap le az ónos eső Magyarországon
Megjött a riasztás: mutatjuk, hol csap le az ónos eső Magyarországon

Portfolio
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt a HungaroMet hétfő este - közölte a katasztrófavédelem.

Hétfő este

elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet az ónos eső veszélye miatt.

Tájékoztatásuk szerint az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet.

A HungaroMet honlapján található térkép szerint a riasztást három - a soproni, a kőszegi és a szombathelyi - járásra adták ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

