Megszólalt az Operatív Törzs: ekkor ne induljon senki útnak

Mukics Dániel tűzoltó alezredes tájékoztatása szerint elzárt település és lezárt útszakasz sehol sincs az országban.
Vasárnap a Vértesboglár és Csákvár, illetve a Csákvár és Lovasberény közötti utat átmenetileg le kellett zárni, mivel hóátfúvás alakult ki, azonban ezeket az útzárakat a vasárnap esti órákban fel lehetett oldani.
A közutakon vasárnap hóátfúvások miatt 20 centiméteres hóréteg alakult ki helyenként, a közútkezelő a havat folyamatosan takarította ezekről az utakról. Összesen 150 munkagép dolgozott vasárnap az utak takarításán és a síkosságmentesítésen - sorolta az alezredes.
Mint kiemelte, a vasúti közlekedésben váltóhibák miatt vasárnap néhány helyen pótlóbuszok közlekedtek, a hétfői napon is néhány vasútvonalon ez a helyzet áll fenn, a MÁV honlapján azonban pontosan elérhető, hogy mely szakaszok ezek.
Ettől a néhány vasútvonaltól eltekintve minden vonalon menetrend szerint halad a vasúti közlekedés.
Vasárnap 35 és 90 perces késések is előfordultak a váltóhibák miatt, a hétfői azonban már csak 5-10 perces késésekkel kell számolni a vasúti közlekedésben
- mondta Mukics Dániel, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy busszal a mai napon három település: Gombolyag, Tagyospuszta és Vindornyalak nem érhető el, ezek azonban közúton személyautóval megközelíthetőek.
A közszolgáltatások mindenhol megfelelően működnek, az egészségügyben a betegellátás zavartalan, a légiközlekedésben sehol sincsen fennakadás és a vizi közlekedés is folyamatos, zavartalan mindenhol - közölte.
Elmondta, a Dunán és a Tiszán jégzajlás figyelhető meg, jégtörő hajók készenlétben állnak mindenhol, azonban ezek bevetésére eddig nem volt szükség.
Több folyón is összefüggő jégréteg alakult ki, a folyóvizek jegére lépni azonban mindenhol tilos. Állóvíz jegére csak ott lehet lépni, ahol a vízfelület kezelője megmérte a jég vastagságát, az elérte a 10-12 centiméteres biztonságos vastagságot, és a kezelő kijelölte azt a területet, ahol biztonságosan lehet sportolni a természetes vízfelület jegén - hangsúlyozta Mukics Dániel.
Az alezredes arról is beszámolt, hogy a tűzoltókat vasárnap 54 helyszínre riasztották a rendkívüli téli időjárással kapcsolatban: 41 épületben jelentkezett tűz - ez a szám magasabb, mint ilyenkor megszokott -, jégről és jég alól azonban senkit nem kellett kimenteni.
Vasárnap a rendőrség 106 közlekedési balesetnél avatkozott be, ezek közül egy sem volt halálos kimenetelű, 12 azonban személyi sérüléssel járt - hangsúlyozta.
Mukics Dániel a HungaroMet legfrissebb információira hivatkozva elmondta, hétfő délután, illetve este a Dunántúlon havazás várható: 1-5 centiméter friss hóréteg alakulhat ki. Estétől északnyugaton, illetve a Dunántúlon ónos eső veszélyére van lehetőség, a Dunától keletre pedig mínusz 15 Celsius-fok is várható.
Ahol meteorológiai riasztás lesz érvényben ónos eső miatt, ott, aki teheti, inkább maradjon otthon, megelőzve ezzel a baleseteket
- hívta fel a figyelmet.
