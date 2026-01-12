  • Megjelenítés
Olyan időjárás jön, hogy a rendőrség is megszólalt
Olyan időjárás jön, hogy a rendőrség is megszólalt

Az ónos eső miatt kialakuló, szinte láthatatlan jégréteg komoly veszélyt jelent a közlekedésben. Mivel a meteorológiai előrejelzések szerint többfelé számítani lehet erre a jelenségre, kiemelten fontos a fokozott óvatosság. A burkolaton megjelenő vékony jégpáncél gyakran észrevétlen marad, miközben drasztikusan rontja a tapadási viszonyokat - írta a BRFK a Facebookon.

Az elkövetkező időszakban többfelé várható ónos eső, amely jelentősen megnehezíti a közlekedést.

A hideg időjárás és a havazás a tél megszokott velejárói, az ónos eső azonban sokkal kiszámíthatatlanabb és veszélyesebb helyzeteket teremt.

A legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy a közlekedési felületeken kialakuló jégréteg gyakran szinte teljesen észrevétlen marad.

A gépjárművezetők számára a legfontosabb tanács, hogy lehetőség szerint

halasszák el utazásaikat.

Az ónos eső következtében kialakuló jégpáncélon a gépjárművek tapadása minimálisra csökken, még megfelelő téli gumiabroncsok használata mellett is. Ha az utazás elkerülhetetlen, a normál, száraz útviszonyokhoz képest legalább három-négyszeres követési távolság betartása javasolt.

A vezetéstechnikában a fokozatos gyorsításra és lassításra kell törekedni, kerülni kell a hirtelen fékezést, különösen kanyarodás közben. Sebességcsökkentéskor célszerű motorféket használni az intenzív fékpedál-használat helyett. Kiemelt figyelmet érdemelnek a hidak és felüljárók, mivel ezeken a felületeken alakul ki legelőször a jégpáncél.

Gyalogosok

A gyalogos közlekedés során szintén különös körültekintésre van szükség. A biztonságos haladáshoz rövid, óvatos lépésekkel érdemes közlekedni, mert az elcsúszás kockázata jelentősen megnő. A kezeket nem ajánlott a zsebben tartani, célszerű szabadon hagyni a karokat, hogy segítsék az egyensúly megtartását.

Gyalogátkelőhelyek használatakor számítani kell arra, hogy a járművek féktávolsága jelentősen megnövekszik

- hívják fel a figyelmet.

A kétkerekű járművek – legyen szó kerékpárról, motorkerékpárról vagy rollerről – használata ónos esőben különösen kockázatos. Ezekkel a közlekedési eszközökkel a stabilitásvesztés szinte elkerülhetetlen, a fékezési tulajdonságok pedig teljesen kiszámíthatatlanná válnak. Ilyen időjárási körülmények között ezért a kétkerekű járművek használatát érdemes mellőzni.

