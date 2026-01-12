Példátlan mészárlást rendezett egy elefánt Indiában

A halálesetek január 1. és 9. között történtek a West Singhbhum körzet Chaibasa és Kolhan erdőterületein, amelyek Ázsia egyik legnagyobb Sal-erdejének részét képezik.

Példátlan helyzettel állunk szemben. Ez az első alkalom, hogy ilyen halálozási mintázat köthető egyetlen hím elefánthoz a régióban

- nyilatkozta Kuldeep Meena erdészeti tisztviselő, hozzátéve, hogy az egész területet magas készültségbe helyezték a további tragédiák megelőzése érdekében.

Chandan Kumar körzeti elöljáró elmondta, hogy az áldozatok között egy erdészeti dolgozó is van. A hatóságok anyagi kártérítést ígértek az elhunytak családjainak.

A halálesetek többsége éjszaka történt, amikor a helyiek a földeken és csűrökben tárolt rizst őrizték, ami gyakori gyakorlat India vidéki területein.

Tragikus esetek

Az áldozatok között volt a 34 éves Mangal Singh Hembram, akit a háza közelében támadott meg az elefánt, amikor munkából tért haza. Birsingh Hatu faluban a 62 éves Urdub Bahoda vesztette életét, miközben a földjét őrizte. Ugyanazon az éjszakán a szomszédos faluból származó 42 éves Vishnu Sundit halálra taposta az állat, miközben a háza előtt aludt.

Január 5-én egy különösen tragikus esetben Kundra Bahoda és két gyermeke - a hatéves Kodama és a nyolcéves Samu - is az elefánt áldozatává vált. Kundra felesége, Pundi elmondása szerint ő maga sérült kétéves lányával együtt el tudott menekülni, és csak később tudta meg, hogy férje és két idősebb gyermeke életét vesztette.

Az erdészeti tisztviselők szerint az elefánt fiatal, mozgékony, és gyakran változtatja helyét, különösen éjszaka, ami megnehezíti a nyomon követését. A keresőcsapatok hagyományos dobjelzésekkel figyelmeztetik a lakosokat, és arra kérik őket, hogy ne menjenek ki és ne aludjanak a szabadban éjszaka.

Meena szerint az előzetes értékelés arra utal, hogy az állat párzási időszakban lehet, amikor a hím elefántok fokozott agressziót mutatnak a megemelkedett tesztoszteronszint miatt. A szakemberek szerint ez a viselkedés általában 15-20 napon belül alábbhagy. A hatóságok azt is közölték, hogy az elefánt valószínűleg elszakadt a csordájától, ezért fontos, hogy megtalálják és lehetővé tegyék számára, hogy újra csatlakozzon az erdőben élő többi elefánthoz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images