Rendkívül hideg éjszakán vagyunk túl: több helyen mértek -20 fokot
Gazdaság

Portfolio
Ahogy az várható volt, vasárnap éjszakára felszakadozott a felhőzet Magyarország felett, így hajnalra országszerte igen alacsony hőmérséklet volt jellemző. Több helyen -20 Celsius-fok körüli, vagy az alatti hőfokot is mértek, a HungaroMet közlése szerint.

Ugyan közeleg már a melegfront, ami változást hozhat az egy hete tartó, különösen hideg téli időjárásban Magyarországon, vasárnap éjjel még különösen alacsony hőmérsékletet mértek többfelé az országban.

A HungaroMet által közzétett térkép szerint többfelé volt -15 Celsius-foknál is hidegebb az éjjel, egyes helyeken, néhol pedid -20 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet.

A leghidegebb, -21,7 Celsius-fok, Murakeresztúron volt.

hőmérséklet-hideg-időjárás-éjszaka-HungaroMet
Kép forrása: HungaroMet

A friss időjárás-előrejelzés szerint hétfőn napközben szintén az átlagosnál hűvösebb lehet majd.  

A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és 0 fok között valószínű.

A nap első felében még helyenként élénk lehet a nyugati szél, aztán délire fordul, és mindenütt mérséklődik, legyengül a légmozgás, így mára már nem adtak ki riasztást hóvúvás miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

