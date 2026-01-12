Történelmi fordulat a világgazdaságban: megdőlt az Egyesült Államok uralma, új nagyhatalom vette át a vezetést

A 2025 első felében világszerte beáramló és kiáramló tőkék alakulása új trendet vetít előre:

a kínai külföldi közvetlen befektetések (FDI) értéke meghaladta az amerikaiakét, a globális FDI-áramlások 10 százalékát adva, ami példa nélküli fordulatnak számít a nemzetközi tőkepiacokon.

Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok a világ egyik legnagyobb befektetési célpontjává vált, a globális bejövő közvetlen külföldi beruházások jelentős részét magához vonva – jelzésértékűen fordítva azt a hosszú évtizedes mintát, amikor az USA volt a fő kibocsátója a tőkének a világ többi részébe.

Kína kivitelének növekedése nem pusztán a tőke volumenéről szól, hanem arról is, hogy a kínai vállalatok gyárakat, adatközpontokat és „zöldmezős” beruházásokat terveznek külföldön, erősítve gazdasági jelenlétüket a technológiai és ipari térben.

A változás nem csak gazdasági trend:

a Kína és az USA közötti tőkeforgalom irányának megfordulása geopolitikai feszültségekkel is jár.

Sok ország egyszerre aggódik a védővámok és protekcionizmus miatt, miközben idegen beruházások – akár amerikai, akár kínai – autoriter politikai háttérrel is összefüggésbe kerülnek.

