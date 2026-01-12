Trump durva lépésre szánta el magát: 25 százalékos büntetővám azonnal

Donald Trump amerikai elnök váratlanul bejelentette, hogy azonnali hatállyal 25 százalékos vámot vet ki minden olyan ország termékeire, amely üzleti kapcsolatot tart fenn Iránnal. Ez az amerikai döntés újabb komoly feszültséget okozhat a nemzetközi kereskedelemben és a közel-keleti térségben.

Trump hétfőn a közösségi médiában közölte, hogy 25 százalékos védővámot vezet be az Iránnal üzleti kapcsolatban álló országokból érkező árukra. Az intézkedés azonnal életbe lép, noha a washingtoni kormányzat egyelőre nem hozta nyilvánosságra a részletes szabályokat és a pontos termékkört - írja Bloomberg.

Az elnök nem tisztázta, pontosan mit tekint az Iránnal folytatott üzleti tevékenységnek. Az iszlám köztársaság

legfontosabb kereskedelmi partnerei közé jelenleg India, Törökország és Kína tartozik.

Trump korábban már 50 százalékos vámot vetett ki egyes indiai termékekre az ország orosz olajvásárlásai miatt. A Kínára kiterjesztett újabb, 25 százalékos vám pedig könnyen veszélybe sodorhatja a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tavaly kötött kereskedelmi megállapodást.

A mostani bejelentés azután érkezett, hogy Iránban hetek óta tömegtüntetések zajlanak. A demonstrációkat eredetileg a valutaválság és a romló gazdasági helyzet váltotta ki, de az idő előrehaladtával egyre inkább a politikai rendszer elleni tiltakozássá alakultak. Az 1979-es forradalom óta ez számít a legnagyobb kihívásnak az iszlám köztársaság vezetése számára. A hétvégén már százezrek vonultak utcára az ország több városában. A hatóságok erőszakkal próbálják elfojtani a tiltakozást: az Emberi Jogi Aktivista Hírügynökség szerint eddig több mint ötszázan vesztették életüket, és tízezernél is több embert vettek őrizetbe.

Trump nyilvánosan kiállt a tüntetők mellett, és figyelmeztette az iráni vezetést az erőszakos fellépés következményeire. A Fox News hírtelevíziónak a múlt héten úgy fogalmazott, hogy "keményen lecsap" Iránra, ha a hatóságok továbbra is fegyvert használnak a demonstrálókkal szemben.

Vasárnap az elnök újságíróknak azt mondta, hogy az iráni vezetés tárgyalásokat kezdeményezett, és egy találkozó megszervezésén dolgoznak, de részleteket nem közölt. Hozzátette, hogy kormánya különböző forgatókönyveket mérlegel, és folyamatosan egyeztet az Egyesült Államok szövetségeseivel - emlékeztet a hírügynökség.

A Fehér Ház egyik tisztviselője a hétvégén arról számolt be, hogy Trump részletes tájékoztatást kapott az Irán elleni lehetséges katonai csapásokról, beleértve a nem katonai jellegű, infrastrukturális célpontok elleni támadásokat is. Az elnök a forrás szerint komolyan mérlegeli egy ilyen akció engedélyezését.

Az iráni külügyminisztérium hétfőn megerősítette, hogy Abbász Arákcsí külügyminiszter kapcsolatba lépett Trump közel-keleti megbízottjával, Steve Witkoffal. Teherán ugyanakkor határozottan figyelmeztette az Egyesült Államokat és Izraelt – utóbbi tavaly Washingtonnal közösen hajtott végre csapásokat iráni nukleáris létesítmények ellen – a nyílt beavatkozás ellen. Irán és az Egyesült Államok között évtizedek óta nincsenek hivatalos diplomáciai kapcsolatok.

Trump fenyegető hangvételű nyilatkozatai tovább fokozzák a feszültséget a térségben, különösen azt követően, hogy az Egyesült Államok a hónap elején katonai akciót hajtott végre Venezuelában, amely Nicolás Maduro hatalmának megdöntéséhez vezetett. Egy esetleges amerikai vagy izraeli beavatkozás könnyen magával ránthatná a szomszédos országokat is, és súlyosan veszélyeztethetné a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítást.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Bonnie Cash