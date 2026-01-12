  • Megjelenítés
Trump durva lépésre szánta el magát: 25 százalékos büntetővám azonnal
Gazdaság

Trump durva lépésre szánta el magát: 25 százalékos büntetővám azonnal

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök váratlanul bejelentette, hogy azonnali hatállyal 25 százalékos vámot vet ki minden olyan ország termékeire, amely üzleti kapcsolatot tart fenn Iránnal. Ez az amerikai döntés újabb komoly feszültséget okozhat a nemzetközi kereskedelemben és a közel-keleti térségben.

Trump hétfőn a közösségi médiában közölte, hogy 25 százalékos védővámot vezet be az Iránnal üzleti kapcsolatban álló országokból érkező árukra. Az intézkedés azonnal életbe lép, noha a washingtoni kormányzat egyelőre nem hozta nyilvánosságra a részletes szabályokat és a pontos termékkört - írja Bloomberg.

Az elnök nem tisztázta, pontosan mit tekint az Iránnal folytatott üzleti tevékenységnek. Az iszlám köztársaság

legfontosabb kereskedelmi partnerei közé jelenleg India, Törökország és Kína tartozik.

Trump korábban már 50 százalékos vámot vetett ki egyes indiai termékekre az ország orosz olajvásárlásai miatt. A Kínára kiterjesztett újabb, 25 százalékos vám pedig könnyen veszélybe sodorhatja a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tavaly kötött kereskedelmi megállapodást.

Még több Gazdaság

Olyan időjárás jön, hogy a rendőrség is megszólalt

Meglepő bejelentést tett az amerikai olajipar: nem támogatják a klímaszabályok eltörlését

Kisebb tűz volt a Papp László Arénában

A mostani bejelentés azután érkezett, hogy Iránban hetek óta tömegtüntetések zajlanak. A demonstrációkat eredetileg a valutaválság és a romló gazdasági helyzet váltotta ki, de az idő előrehaladtával egyre inkább a politikai rendszer elleni tiltakozássá alakultak. Az 1979-es forradalom óta ez számít a legnagyobb kihívásnak az iszlám köztársaság vezetése számára. A hétvégén már százezrek vonultak utcára az ország több városában. A hatóságok erőszakkal próbálják elfojtani a tiltakozást: az Emberi Jogi Aktivista Hírügynökség szerint eddig több mint ötszázan vesztették életüket, és tízezernél is több embert vettek őrizetbe.

Kapcsolódó cikkünk

Az "asztalon van" az amerikai légicsapás lehetősége

Szinte el sem kezdődött az év, de már mondana valamit a dollár

Megtörte a csendet Donald Trump következő célpontja: "készen állunk a háborúra"

Növekszik a feszültség a piacokon, új csúcsra rántották az aranyat

Venezuela csak a kezdet? Meddig mehet el Trump?

Trump katonai csapást fontolgat a közel-keleti ország ellen, ahol már 500-an meghaltak az utcai harcokban

Évek óta nem látott zavargás Iránban, erőszakos összecsapásokról érkeznek a hírek

Megelőző csapással fenyeget a közel-keleti nagyhatalom: az amerikai elnök üzenete után robbant a bomba

Trump nyilvánosan kiállt a tüntetők mellett, és figyelmeztette az iráni vezetést az erőszakos fellépés következményeire. A Fox News hírtelevíziónak a múlt héten úgy fogalmazott, hogy "keményen lecsap" Iránra, ha a hatóságok továbbra is fegyvert használnak a demonstrálókkal szemben.

Vasárnap az elnök újságíróknak azt mondta, hogy az iráni vezetés tárgyalásokat kezdeményezett, és egy találkozó megszervezésén dolgoznak, de részleteket nem közölt. Hozzátette, hogy kormánya különböző forgatókönyveket mérlegel, és folyamatosan egyeztet az Egyesült Államok szövetségeseivel - emlékeztet a hírügynökség.

A Fehér Ház egyik tisztviselője a hétvégén arról számolt be, hogy Trump részletes tájékoztatást kapott az Irán elleni lehetséges katonai csapásokról, beleértve a nem katonai jellegű, infrastrukturális célpontok elleni támadásokat is. Az elnök a forrás szerint komolyan mérlegeli egy ilyen akció engedélyezését.

Az iráni külügyminisztérium hétfőn megerősítette, hogy Abbász Arákcsí külügyminiszter kapcsolatba lépett Trump közel-keleti megbízottjával, Steve Witkoffal. Teherán ugyanakkor határozottan figyelmeztette az Egyesült Államokat és Izraelt – utóbbi tavaly Washingtonnal közösen hajtott végre csapásokat iráni nukleáris létesítmények ellen – a nyílt beavatkozás ellen. Irán és az Egyesült Államok között évtizedek óta nincsenek hivatalos diplomáciai kapcsolatok.

Trump fenyegető hangvételű nyilatkozatai tovább fokozzák a feszültséget a térségben, különösen azt követően, hogy az Egyesült Államok a hónap elején katonai akciót hajtott végre Venezuelában, amely Nicolás Maduro hatalmának megdöntéséhez vezetett. Egy esetleges amerikai vagy izraeli beavatkozás könnyen magával ránthatná a szomszédos országokat is, és súlyosan veszélyeztethetné a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítást.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Bonnie Cash

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Újabb havazás és ónos eső jön Budapesten: megszólalt Karácsony Gergely
Megkezdődött a nagy menekülés az amerikai eszközökből – elindult a purgálás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility