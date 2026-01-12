  • Megjelenítés
Újabb hatalmas felvásárlás jön a magyar csomagküldési piacon
Gazdaság

Újabb hatalmas felvásárlás jön a magyar csomagküldési piacon

Portfolio
Bővíti magyarországi jelenlétét az Osztrák Posta Csoport: a Sameday Hungary márkanéven ismert csomaglogisztikai szolgáltató, a Delivery Solutions Zrt. részvényeinek 100 százalékát felvásárolják. Az akvizíciót követően a Sameday beolvad az Osztrák Posta leányvállalatába, az Express One Hungary Kft.-be - adta hírül az osztrák cég.

A Sameday-t 2007-ben alapították, a vele azonos nevű román futárszolgálat márkája. 2020 óta van jelen Magyarországon, az egyik legnagyobb online kiskereskedő, az eMAG számára is a Sameday biztosítja a csomaglogisztikai szolgáltatásokat. Az Express One Hungary Kft. – korábbi nevén trans-o-flex Hungary Kft. – közel 30 éve a magyar csomaglogisztikai piac egyik szereplője. A cég 2007-ben került az Osztrák Posta Csoporthoz, és naponta 120 ezer csomag belföldi és régiós kézbesítéséért felel.

A tranzakciót követően a Sameday valamennyi munkavállalója, meglévő ügyfélszerződése, valamit teljes infrastruktúrája az Express One-hoz kerül.

Ez magában foglalja az eMAG-gal fennálló szolgáltatási szerződést és a cég mintegy 1100 csomagautomatáját is, aminek köszönhetően az Express One Hungary az ország egyik legnagyobb csomagkézbesítést támogató out-of-home hálózatot biztosíthatja ügyfelei számára. Az Osztrák Posta Csoport stratégiai céljai közé tartozik, hogy célzott akvizíciókkal bővítse nemzetközi csomagüzletágát:

„Nem sokkal a bolgár e-kereskedelmi szolgáltató, az euShipments.com felvásárlását követően újabb lépést teszünk a kelet-európai terjeszkedés irányába. A Sameday Hungary felvásárlása megerősíti piaci pozíciónkat Magyarországon, megteremti az innováció és növekedés stabil alapját. Egyben bizonyítja az Osztrák Posta Csoport felkészültségét, hogy képes növelni piaci jelenlétét Délkelet- és Kelet-Európában, Törökországban és nemzetközi piacokon egyaránt”

Még több Gazdaság

Zárlatról döntött a rendőrség

Két új sebességmérő kerül a Balatonhoz

Történelmi fordulat a világgazdaságban: megdőlt az Egyesült Államok uralma, új nagyhatalom vette át a vezetést

– mondta a felvásárlás kapcsán Walter Oblin, az Osztrák Posta Igazgatóságának elnöke. A felek megállapodtak abban, hogy a vételárat nem hozzák nyilvánosságra. A tranzakció az összefonódás-ellenőrzési és a külföldi közvetlen befektetési (FDI) engedélyek megszerzéséhez kötött, és a szükséges jóváhagyások kézhezvételét követően kerül lezárásra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Elkezdődött: konkrét lépéseket tesz Amerika Grönland megszerzésére
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Itt a térkép: nehéz órák várnak Magyarországra!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility