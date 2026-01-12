Újabb hatalmas felvásárlás jön a magyar csomagküldési piacon

Bővíti magyarországi jelenlétét az Osztrák Posta Csoport: a Sameday Hungary márkanéven ismert csomaglogisztikai szolgáltató, a Delivery Solutions Zrt. részvényeinek 100 százalékát felvásárolják. Az akvizíciót követően a Sameday beolvad az Osztrák Posta leányvállalatába, az Express One Hungary Kft.-be - adta hírül az osztrák cég.

A Sameday-t 2007-ben alapították, a vele azonos nevű román futárszolgálat márkája. 2020 óta van jelen Magyarországon, az egyik legnagyobb online kiskereskedő, az eMAG számára is a Sameday biztosítja a csomaglogisztikai szolgáltatásokat. Az Express One Hungary Kft. – korábbi nevén trans-o-flex Hungary Kft. – közel 30 éve a magyar csomaglogisztikai piac egyik szereplője. A cég 2007-ben került az Osztrák Posta Csoporthoz, és naponta 120 ezer csomag belföldi és régiós kézbesítéséért felel.

A tranzakciót követően a Sameday valamennyi munkavállalója, meglévő ügyfélszerződése, valamit teljes infrastruktúrája az Express One-hoz kerül.

Ez magában foglalja az eMAG-gal fennálló szolgáltatási szerződést és a cég mintegy 1100 csomagautomatáját is, aminek köszönhetően az Express One Hungary az ország egyik legnagyobb csomagkézbesítést támogató out-of-home hálózatot biztosíthatja ügyfelei számára. Az Osztrák Posta Csoport stratégiai céljai közé tartozik, hogy célzott akvizíciókkal bővítse nemzetközi csomagüzletágát:

„Nem sokkal a bolgár e-kereskedelmi szolgáltató, az euShipments.com felvásárlását követően újabb lépést teszünk a kelet-európai terjeszkedés irányába. A Sameday Hungary felvásárlása megerősíti piaci pozíciónkat Magyarországon, megteremti az innováció és növekedés stabil alapját. Egyben bizonyítja az Osztrák Posta Csoport felkészültségét, hogy képes növelni piaci jelenlétét Délkelet- és Kelet-Európában, Törökországban és nemzetközi piacokon egyaránt”

– mondta a felvásárlás kapcsán Walter Oblin, az Osztrák Posta Igazgatóságának elnöke. A felek megállapodtak abban, hogy a vételárat nem hozzák nyilvánosságra. A tranzakció az összefonódás-ellenőrzési és a külföldi közvetlen befektetési (FDI) engedélyek megszerzéséhez kötött, és a szükséges jóváhagyások kézhezvételét követően kerül lezárásra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images