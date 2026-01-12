  • Megjelenítés
Veszélyes szintre romlott a levegő minősége Magyarország több pontján: itt a legrosszabb a helyzet
A téli fűtési szezon kezdetével az elmúlt napokban országszerte jelentősen romlott a levegő minősége. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint négy városban már veszélyes, tizenháromban pedig egészségtelen a levegő a fokozódó lakossági fűtés és a kedvezőtlen meteorológiai viszonyok miatt - írta a NNYGYK.

A legrosszabb helyzet Kazincbarcikán, Miskolcon, Sajószentpéteren és Salgótarjánban alakult ki,

ezekben a városokban a levegőminőség a veszélyes kategóriába került.

Egészségtelen minősítést kapott többek között Ajka, Békéscsaba, Eger, Győr, Kaposvár, Nyíregyháza és Sopron is a Levegőhigiénés Index értékelése alapján. További tizenhárom településen kifogásolható volt a levegő állapota.

A rossz levegőminőség kialakulásában a kisméretű aeroszolrészecskék – különösen a PM2.5 és PM10 szennyezők – koncentrációjának emelkedése játszik meghatározó szerepet. Ezek a részecskék szélcsendes,

hideg időjárási körülmények között felhalmozódnak a települések légterében, amit a lakosság fokozott fűtési tevékenysége tovább súlyosbít.

Az egészségügyi kockázatok jelentősek: a légúti megbetegedések gyakorisága növekszik, és különösen veszélyeztetettek a krónikus betegek, köztük a COPD-ben szenvedők és az asztmás gyermekek. A hideg levegő önmagában is kiválthat asztmás rohamot, a szennyezett levegő pedig nemcsak a légzőrendszert károsítja. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy

a légszennyezettség növeli a szívinfarktus, a stroke és az akut szívelégtelenség kockázatát is.

A hatóságok több óvintézkedést javasolnak a lakosságnak. Rossz levegőminőség idején ajánlott minimalizálni a szabadban töltött időt, és kerülni a megterhelő fizikai aktivitást a szabad levegőn. A krónikus betegeknek különösen fontos, hogy gyógyszereik folyamatosan rendelkezésre álljanak.

A zárt térben történő szellőztetés paradox helyzetet teremt: hideg időben sokan kerülik az ablaknyitást, a rövid, intenzív átszellőztetés azonban mégis elengedhetetlen. Ennek hiányában a beltéri szennyezők felhalmozódnak, és nő a légúti fertőzések – például az influenza és az RSV – terjedésének kockázata.

A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban érkező élénk, helyenként viharos szél kedvező fordulatot hozhat. A légmozgás elősegíti a szennyezőanyagok szétoszlását, így várhatóan javulni fog a levegő minősége.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

