A horgászok miatt sem biztonságos a balaton jege
A horgászok miatt sem biztonságos a balaton jege

A Balaton jege még nem elég vastag a biztonságos korcsolyázáshoz, ugyanakkor a tóparti települések már készülnek arra, hogy megfelelő körülmények esetén kijelölt pályákat nyissanak. A Balatoni Szövetség elnöke a jelenleg fennálló veszélyekre figyelmeztet - számolt be a Hírbalaton.

Bár a Balatonon egyre többen merészkednek a jégre korcsolyázni, a tó felülete hivatalosan még nem alkalmas a sportolásra. A Balatoni Szövetség elnöke, aki egyben Vonyarcvashegy polgármestere is, a HírBalatonnak elmondta:

a jelenlegi, plusz 3 fok körüli hőmérséklet mellett a jégtakaró felülete olvad, vastagsága pedig nem éri el a biztonságosnak tekinthető mértéket.

A szövetség elnöke több veszélyforrásra is felhívta a figyelmet.

  • A Balaton medrében található meleg vizes buzgárok mellett
  • a horgászok által vágott lékek is komoly kockázatot jelentenek.
  • A jégtakaró minősége ráadásul egyenetlen, ami tovább növeli a balesetveszélyt.

A szakember szerint a biztonságos korcsolyázáshoz legalább 12 centiméter vastag, egyenletes minőségű jég szükséges. Az előrejelzések alapján erre leghamarabb a jövő héten lehet esély.

A parti települések önkormányzatai már megkezdték az előkészületeket a lehetséges korcsolyapályák kijelölésére. A végső döntéshez azonban szükség lesz a vízirendészet és a siófoki obszervatórium szakmai megerősítésére is. A felkészülés részeként a strandi mosdók megnyitását is tervezik.

Pali Róbert emlékeztetett arra, hogy a tóparti önkormányzatok legutóbb 2017-ben szembesültek hasonló feladattal. Az elmúlt hét évben egyszer sem alakult ki olyan jégtakaró a Balatonon, amely lehetővé tette volna a biztonságos, hivatalosan is engedélyezett korcsolyázást.

