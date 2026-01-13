A horgászok miatt sem biztonságos a balaton jege

Bár a Balatonon egyre többen merészkednek a jégre korcsolyázni, a tó felülete hivatalosan még nem alkalmas a sportolásra. A Balatoni Szövetség elnöke, aki egyben Vonyarcvashegy polgármestere is, a HírBalatonnak elmondta:

a jelenlegi, plusz 3 fok körüli hőmérséklet mellett a jégtakaró felülete olvad, vastagsága pedig nem éri el a biztonságosnak tekinthető mértéket.

A szövetség elnöke több veszélyforrásra is felhívta a figyelmet.

A Balaton medrében található meleg vizes buzgárok mellett

a horgászok által vágott lékek is komoly kockázatot jelentenek.

A jégtakaró minősége ráadásul egyenetlen, ami tovább növeli a balesetveszélyt.

A szakember szerint a biztonságos korcsolyázáshoz legalább 12 centiméter vastag, egyenletes minőségű jég szükséges. Az előrejelzések alapján erre leghamarabb a jövő héten lehet esély.

A parti települések önkormányzatai már megkezdték az előkészületeket a lehetséges korcsolyapályák kijelölésére. A végső döntéshez azonban szükség lesz a vízirendészet és a siófoki obszervatórium szakmai megerősítésére is. A felkészülés részeként a strandi mosdók megnyitását is tervezik.

Pali Róbert emlékeztetett arra, hogy a tóparti önkormányzatok legutóbb 2017-ben szembesültek hasonló feladattal. Az elmúlt hét évben egyszer sem alakult ki olyan jégtakaró a Balatonon, amely lehetővé tette volna a biztonságos, hivatalosan is engedélyezett korcsolyázást.

