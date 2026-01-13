A rendszerváltástól az új Japánig: így robbant be egy régiós ország a világelitbe

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) becslései szerint 2025-ben több fontos mérföldkövet is elért a lengyel gazdaság, amelyek közül kiemelkedik Svájc megelőzése a világ legnagyobb gazdaságainak rangsorában, illetve Japán lehagyása egy főre jutó GDP tekintetében. A közép- és kelet-európai ország sikerei a rendszerváltás időszakára nyúlnak vissza, az akkor felépített alapok (makrogazdasági stabilitás, privatizáció, innovatív kis- és középvállalkozások létrejötte, kiterjedt tőkepiacok), valamint az Európai Unió közös piacához és forrásaihoz való hozzáférés tartós gazdasági felzárkózást tett lehetővé. Bár a lengyel gazdaság növekedését több kockázat - például a költségvetési és demográfiai helyzet, valamint a mesterséges intelligencia elterjedése miatt kialakuló munkaerőpiaci feszültségek - is fenyegeti, az egységes politikai támogatás és a stabil alapok miatt az ország képes lehet tartani a 3-4 százalék körüli éves növekedést - áll az IMF aktuális értékelésében.

Sorra dönti a gazdasági rekordokat Lengyelország, amely az elmúlt években Európa egyik legdinamikusabban növekvő országává vált. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzései szerint 2025-ben a lengyel gazdaság mérete átléphette az 1 000 milliárd dolláros küszöböt, amellyel Svájcot megelőzve a világ 20. legnagyobb gazdaságává vált.

Közép- és Kelet-Európa legnagyobb gazdaságának bővülését ráadásul főként intenzív tényezők hajtják, így az egy főre jutó teljesítmény és lakosság életszínvonala is folyamatosan emelkedik. Ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy Lengyelország vásárlóerő-paritáson mért egy főre jutó GDP-je a tavalyi évben várhatóan lehagyta Japánét (55 340 dollár/fő szemben a 54 820 dollár/fővel), idén pedig Spanyolországét is maga mögé utasíthatja (58 560 dollár/fő szemben 58 350 dollár/fővel).

A gazdasággal párhuzamosan Lengyelország politikai-gazdasági befolyása is folyamatosan növekszik: az elmúlt évek védelmi fejlesztéseinek köszönhetően állományi létszám alapján az ország hadserege a NATO harmadik legnagyobbjává vált az Egyesült Államoké és Törökországé után, a gazdasági és katonai erő elismeréseként pedig az ország hamarosan felvételt nyerhet a világ 20 legbefolyásosabb országát tömörítő G-20 szerveződésbe.

Bár a lengyel gazdaság dinamikus növekedésének alapjait az évtizedekkel ezelőtt lefektetett intézményrendszer teremtette meg, a külső források hatékony felhasználása és a jelenlegi sikeres gazdaságpolitika szintén sokat tesz hozzá az ország jó teljesítményéhez. Cikkünkben a lengyel gazdasági sikersztori hátterét és buktatóit jártuk körül.

Egykor sokkterápia, most sziklaszilárd alapok

A makrogazdasági elemzők szerint Lengyelország sikeres gazdasági felzárkózása a rendszerváltással kezdődött, bár akkor a jelek egyáltalán nem ezt mutatták.

Lengyelország posztkommunista kormánya 1990. január elsején bevezette az egyik legátfogóbb, legradikálisabb gazdasági reformprogramot, amit ebben az évszázadban bármelyik országban végrehajtottak

- foglalta össze a közép- és kelet-európai ország gazdasági átalakulását 1995-ben Simon Johnson és Gary W. Loveman közgazdászok a Harvard Business Review-ban. A szakértők sokkterápiaként hivatkoznak a lengyel rendszerváltásra, Jónap Richárd, a Concorde Értékpapír Zrt. portfóliómenedzsere pedig egy 2025. szeptemberi podcast-adásban úgy fogalmazott, hogy az akkori kormány lényegében „fájdalomcsillapító nélkül amputálta” a lengyel gazdaság bizonyos elemeit.

Bár az átmenetet 600 százalékos infláció, a béremelések állami korlátozása (amely jelentős reálbér-csökkenést okozott), az állami vállalatok támogatásának azonnali megszüntetése és a vagyoni egyenlőtlenség hirtelen megemelkedése kísérte,

Lengyelország ekkor teremtette meg a piacgazdaság alapjait, amelyek a régiós országoknál nagyobb növekedési potenciált kínáltak.

A Leszek Balcerowicz pénzügyminiszter által fémjelzett intézkedéseinek eredményeképp Lengyelország felszámolta a külkereskedelmi korlátokat, kiépítette a modern pénzügyi intézményrendszert, valamint stabilizálta a makrogazdaságot.

A legnagyobb változás azonban mikroszinten következett be. A rendszerváltás gazdasági sokkja miatt a korábban nagyon alacsony hatékonysággal működő állami vállalatok nagy része csődbe ment, ami helyet teremtett az újonnan alakuló vállalkozásoknak és ösztönözte az üzleti innovációt. 1991 végéig mintegy 45 000 kft alakult az országban, amelyeket a korábbi állami vállalatokkal szemben nem nyomasztották súlyos szervezeti örökségek, ezért sokkal jobban tudtak alkalmazkodni a gyorsan változó piaci viszonyokhoz. A Telex 2025. decemberi elemzése kiemeli, hogy a kevésbé radikális rendszerváltást végrehajtó csehek, szlovákok és magyarok ezzel szemben hosszú ideig kitartottak a hatékonytalanul és piaci szemlélet nélkül működő állami vállalatok mellett, ami gátat szabott a vállalkozásoknak és az innovációnak.

A vállalkozói réteg kialakulása mellett a lengyel államadósság egy részének elengedése, valamint a régiós országoknál lassabb, de a hazai szereplők tulajdonszerzését elősegítő privatizáció lehetővé tette a gazdaságszerkezet modernizálását és a költségvetés stabilizálását.

Ez utóbbihoz a lengyel kormányok fegyelmezett gazdaságpolitikája is hozzájárult. Lengyelország gazdasági növekedését az 1990-es években a rendszerváltás és a vállalkozások felfutása támogatta, a 2000-es években pedig az Európai Unióhoz való csatlakozás. Méretéből és jól kiépült intézményrendszeréből fakadóan Lengyelország az egyik legjobban tudta kihasználni a jelentős mennyiségű beáramló uniós forrás és a közös piac előnyeit, amely nagy lökést adott a gazdaságnak.

Mivel a költségvetést és a bankrendszert is jó állapotban érte a 2008-as pénzügyi válság, az ország képes volt elkerülni a hitelezési válságot, a kormány pedig gyorsan és hatékonyan tudta ösztönözni a világgazdasági visszaesés által sújtott gazdaságot. A szakértők szerint a stabil alapoknak és a hatékony válságkezelésnek volt köszönhető az, hogy 2008-2009-ben az Európai Unióban egyedüliként Lengyelország el tudta kerülni a recessziót.

A stabil, hosszú távú gazdasági fundamentumok között mindenképpen érdemes megemlíteni az 1999-ben végrehajtott közoktatási reformot és a folyamatos digitalizációt is, amely nagy mennyiségű szakképzett munkaerővel látja el a gazdaságot, valamint támogatja a tudásintenzív ágazatokat.

A közép- és kelet-európai ország elmúlt 35 éves gazdasági növekedését megnézve az látszik, hogy az ország sosem teljesített kiugróan (a legnagyobb, 7-8 százalékos éves bővülés minden alkalommal egy válság utáni visszapattanás volt), egy stabil 3-4 százalékos szintet azonban mindig hozni tudott.

A nagy méretű, viszonylag zárt gazdaság ellenállóvá tette Lengyelországot a globális válságokkal szemben, így a rendszerváltás óta mindössze egyszer, 2020-ban csökkent a gazdasági aktivitás.

Jónap Richárd a már említett tavaly szeptemberi podcast-adásban úgy foglalta össze a lengyel gazdasági ugrás lényegét, hogy

az ország mindig csak kicsivel tudott többet növekedni évente, mint a régió többi országa, azt viszont folyamatosan, következetesen hozni tudta.

A stabil bővülés eredményeképp Lengyelország egy főre jutó, vásárlóerő-paritásos GDP-vel mért fejlettsége a 2004 óta eltelt 20 évben az európai uniós átlagos fejlettségi szintjének 52 százalékáról annak 76 százalékára emelkedett. Ennél nagyobb felzárkózásra csak Románia, Litvánia, valamint Bulgária volt képes.

Máig kitart a lengyel gazdaság momentuma

A lengyel gazdasági felzárkózásának egyik legfontosabb hajtóereje mind a mai napig az uniós források hatékony felhasználása és az abból megvalósuló fejlesztések maradtak.

Az EU-s támogatások nagy része infrastrukturális beruházásokba, ipari kapacitásfejlesztésbe, oktatásba és regionális fejlesztésbe irányult, vagyis olyan területekre, amelyek hosszú távon javítják a versenyképességet.

Lengyelország ráadásul a források felhasználásról igyekezett a társadalom széles köreinek bevonása alapján dönteni, a hatékonyabb felhasználást pedig még egy közigazgatási reformmal is támogatták.

Az elmúlt évek dinamikus növekedéséhez nagyban hozzájárultak az Európai Unió helyreállítási és ellenállóképességi alapjából (RRF) érkező kifizetések, és bár a program 2026-ban befejeződik, a kedvező gazdasági hatások még 2027-ben is érezhetőek lesznek. A fejlesztésre kapott források ráadásul várhatóan a következő uniós költségvetési ciklusban is bőségesek maradnak: a tervek szerint a 2025-ben induló új költségvetési ciklusban több mint 120 milliárd euró érkezhet az országba, míg a SAFE védelmi alap 43,7 milliárd eurós kerete további lendületet adhat a beruházásoknak.

Márpedig jelenleg a legnagyobb növekedési tartalék a beruházásokban van. Az eszközfelhalmozás éves bővülési rátája 2025 harmadik negyedévben 7,1 százalékra gyorsult (eközben Magyarországon évtizedes mélyponton van a beruházás volumene), ami valamelyest dinamizálni tudta a gazdaságot is.

Eközben a lakossági fogyasztás bővülése a korábbi 4,5 százalékról 3,5 százalékra mérséklődött, ami egyértelműen segíti a dezinflációs folyamatot. 2021-2022 inflációs sokkja ugyanis nem kerülte el Lengyelországot sem, a 18 százalék felett tetőző árindex pedig monetáris szigorítást és reálgazdasági lassulást hozott magával. A több lépésben 6,75 százalékra emelt alapkamat jelentősen lefékezte a közép- és kelet-európai ország gazdaságát, amely 2023-ban mindössze 0,2 százalékos bővülésre volt képes, 2020-at leszámítva az elmúlt 30 év legrosszabb eredményét hozva.

A szigorú monetáris politika azonban megtette hatását: az inflációs ráta fokozatosan az árstabilitási cél közelébe mérséklődött, 2025 decemberében pedig már csak a 2,4 százalék volt. Ez lehetőséget adott a kamatszint normalizálására is, amely 2025 végére fokozatosan 4 százalékra csökkent.

A kamatkörnyezet egyre inkább ösztönzi a hitelezést és a gazdasági aktivitást, ezzel pedig a privát szektor is újra a növekedés motorjává válhat a kormányzati élénkítés (infrastruktúra-fejlesztések, védelmi beruházások) mellett.

Lengyelország GDP-arányos beruházási rátája (16-17 százalék) az elmúlt években némileg elmaradt az európai uniós átlagtól (21 százalék), így nem tudta oly mértékben növelni a termelékenységet, mint amennyire a hosszú távú felzárkózáshoz szükséges lett volna. A beruházások dinamikája ugyanakkor bizakodásra adhat okot, hiszen 2025 harmadik negyedévében a szektor éves bővülési üteme 7,1 százalékra gyorsult, a lendület pedig a szakértők szerint hosszabb ideig kitart majd. A folyamatot a kormány 2025-ben megvalósított, 650 milliárd zloty értékű beruházási programja, a továbbra is bőséges európai uniós források, a kiterjedt, nagy méretű tőkepiac, illetve a helyi befektetések növekedése egyaránt támogatja.

Lengyelország növekedése az IMF szakértőinek értékelése szerint stabil marad, a gazdaság szerkezete pedig a fogyasztás lassuló és beruházások erősödése dinamikájának hatására egyensúlyba került.

Előrejelzéseikben a szakértők a jelenlegi, 3-4 százalékos éves GDP-bővülési ütemet fenntarthatónak látják, a magas minőségű közoktatás, az innovatív technológiai vállalatok jelenléte, a kiterjedt tőkepiacok, valamint az európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések ugyanis tartósan emelhetik a gazdaság termelékenységét.

Az ország ráadásul nagy mérete és zárt jellege miatt nincs kiszolgáltatva sem a német gazdasági ciklusoknak, sem az olcsó orosz energiának, így jó eséllyel képes kisebb károkkal megúszni a globális válságokat, mint ahogy az történt 2008-ban és 2020-ban is. A kedvező kilátásokat az IMF szakértői is elismerték, akik azt várják, hogy az 2026 második legnagyobb növekedést elérő országa Bulgáriával holtversenyben Lengyelország lesz 3,1 százalékos ütemmel.

Három dolog áshatja alá a lengyel gazdasági csodát

A stabil intézményi és makrogazdasági alapok, a kiegyensúlyozott gazdaságszerkezet, a külső finanszírozás bősége, a viszonylagos ellenállóság és a közelmúlt jó teljesítménye azonban nem jelenti azt, hogy a lengyel növekedési modellt nem veszélyezteti semmi.

A közgazdászok szerint három olyan terület is van, amely közép-, illetve hosszú távon jelentősen visszafoghatja a felzárkózást. Ezek a költségvetés fokozatosan romló helyzete, a demográfia, valamint a technológiai szektor globális trendjei.

Ahogy azt az IMF szakértői csapata is kiemelte 2025 novemberi konzultációjának záró dokumentumában, Lengyelország közelmúltbeli gyors gazdasági növekedése részben a költségvetési hiány fokozatos növelésének árán történt meg.

A lengyel kormány az elmúlt években rengeteg pénzt költött a gazdaság és az infrastruktúra modernizálására (az uniós forrásokon felül), valamint a haderő fejlesztésére (a védelmi kiadások 2025-ben már a GDP 4,7 százalékát tették ki, idén pedig meghaladhatják az 5 százalékot), amely a költségvetési hiány jelentős emelkedéséhez vezetett.

A következő évekre bejelentett védelmi kiadások és állami beruházások miatt a költségvetés a következő években is nyomás alatt marad, ami alapján a Moody's és a Fitch hitelminősítők egyaránt negatívra rontották a lengyel adósságkockázat "A-" besoroláshoz tartozó kilátást 2025 szeptemberében. Bár az IMF várakozásai szerint a GDP-arányos államháztartási hiány 2030-ra a jelenlegi 7 százalékról 5 százalékra mérséklődik, az államadósság növekedése dinamikus marad, 2030-ra pedig megközelítheti a 80 százalékot. A fiskális kockázatok erősödésére való tekintettel az IMF a becsült 2 százalékpontos hiánycsökkentés helyett 3-4 százalékpontnyit javasolt 2025. novemberi konzultációjuk során. Bár a lengyel gazdaság várhatóan erős növekedése erre a közeljövőben érdemi lehetőséget ad,

a felzárkózási célok, illetve a továbbra is erős geopolitikai kockázatok miatt a jelentős kiigazítás végrehajtása politikailag nehéznek ígérkezik.

Szintén jelentős kockázatot jelentenek Lengyelországban azok a gazdaságszerkezeti kihívások, amelyeket a mesterséges intelligencia terjedése hozott a felszínre. Több régióban, illetve ágazatban is jelentős átrendeződés jelei látszanak a munkaerőpiacon, amelyet munkahelyek megszűnése, gyors bérnövekedés és piaci egyensúlytalanságok (például irodakapacitások alacsony kihasználtsága) kísérnek. A munkavégzési körülmények és a piaci kereslet gyors átalakulásával a kapacitásnövelő beruházások képtelenek lépést tartani, ami rövid távon feszültségekhez és strukturális munkanélküliséghez vezethet. Ráadásul a bérek gyors emelkedése versenyképességi kockázatot is jelent, hiszen ezzel Lengyelország rosszabb helyzetbe kerül régiós szomszédainál, ami az eddig jelentős külföldi tőkebefektetéseket is visszafoghatja. Az AI térnyerése tehát nem csupán rövid távú munkaerőpiaci feszültségeket okozhat, de jó eséllyel a lengyel gazdaság szerkezeti versenyképességét (olcsó szakképzett munkaerő és kedvező adózási feltételek a szolgáltató központok - shared service centerek, SSC-k - számára) is erodálhatja.

Munkaerőpiaci szempontból szintén nagy változásokat hozhat Lengyelországban a népesség fokozatos fogyása és elöregedése.

Bár a folyamat Európa legtöbb államában megfigyelhető, a közép- és kelet-európai országban 2024-ben 80 éves mélypontra, 1,1-re csökkent a termékenységi ráta. Ez a mutató világviszonylatban is kiemelten alacsonynak számít, ráadásul a 2025-ben a mutató még tovább, egészen 1,03-ig csökkenhetett. Bár a közelmúltban a lengyel lakosságszám stagnált, majd 2022-ben az ukrán menekültek bevándorlása miatt még 1 millió fővel növekedett is, az előrejelzések szerint a következő években megindul a népességfogyás. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) népességi becsléséről is jól látszik, hogy a következő évtizedekben komoly kihívást okoz majd a lengyel kormánynak a demográfia, 2050-ig ugyanis mintegy 5 millió fős népességvesztést jósol a WHO, mellyel az ország lakossága 33 millió fő alá csökkenne.

A szerkezeti és költségvetési kockázatok ellenére Lengyelország rendszerváltás utáni gazdasági teljesítménye európai viszonylatban kiemelkedő volt. A felzárkózást az erős alapok (a piacgazdaság intézményrendszerének gyors kiépítése, magas szintű oktatás, folyamatosan fejlődő infrastruktúra), az európai uniós források és a külföldi tőkebeáramlás egyaránt segítette.

A lengyel gazdasági sikersztori legnagyobb támogatója azonban a magát a felzárkózásnak teljesen alárendelő politikai vezetés volt.

1989 óta Lengyelországnak 22 különböző kormánya volt, az ország gazdasági felzárkóztatása azonban mindvégig elsőbbséget élvezett. A következetes gazdaságpolitika, az uniós tagság előnyeinek (források, közös piac) kihasználása, valamint az erős szerkezeti diverzifikáció (azaz a több területre való egyidejű támaszkodás) a közép- és kelet-európai régió legnagyobb felzárkózását tette lehetővé, a szilárd intézményi alapok és az ország strukturális előnyei pedig még hosszú évekig húzhatják a gazdaság növekedését.

Lech Walesa, Lengyelország egykori köztársasági elnöke még az 1980-as években reményét fejezte ki, hogy Lengyelország lesz az új Japán. A politikus régi vágya most megvalósulni látszik.

