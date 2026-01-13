Akadozik az X

Az X közösségi oldal kedden világszerte sok felhasználó számára vált elérhetetlenné; a Downdetector.com adatai szerint magyar idő szerint 15:19-kor csak az Egyesült Államokból közel 23 ezer hibabejelentés érkezett.

A Downdetector.com szerint az Egyesült Államokban több mint 22 900, az Egyesült Királyságban mintegy 7000, Kanadában pedig közel 2700 felhasználót érintett a leállás.

A Downdetector különböző forrásokból gyűjti össze a hibajelentéseket, és ezek alapján követi nyomon a szolgáltatáskieséseket. Mivel a bejelentések közvetlenül a felhasználóktól származnak, a ténylegesen érintettek száma eltérhet a megjelenített adatoktól.

Az X egyelőre nem reagált a sajtó megkeresésére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images