Akadozik az X

Az X közösségi oldal kedden világszerte sok felhasználó számára vált elérhetetlenné; a Downdetector.com adatai szerint magyar idő szerint 15:19-kor csak az Egyesült Államokból közel 23 ezer hibabejelentés érkezett.

A Downdetector.com szerint az Egyesült Államokban több mint 22 900, az Egyesült Királyságban mintegy 7000, Kanadában pedig közel 2700 felhasználót érintett a leállás.

A Downdetector különböző forrásokból gyűjti össze a hibajelentéseket, és ezek alapján követi nyomon a szolgáltatáskieséseket. Mivel a bejelentések közvetlenül a felhasználóktól származnak, a ténylegesen érintettek száma eltérhet a megjelenített adatoktól.

Az X egyelőre nem reagált a sajtó megkeresésére.

Forrás: Reuters

Lassan elhagyja az országot az ónos eső, közeleg a fordulat az időjárásban - A Liszt Ferenc reptér újra üzemel

Megszólalt Lázár János: országszerte latyakosak az utak, kilenc települést nem tud megközelíteni buszjárat

Elárulták, miért kellett lezárni a repteret

