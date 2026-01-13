  • Megjelenítés
Autósok, figyelem! - Itt az ónos eső
Autósok, figyelem! - Itt az ónos eső

Portfolio
Jelentős hőmérséklet-különbségek alakulnak ki az országban: miközben az északkeleti határvidéken havazással mínusz 8 fokig süllyed a hőmérséklet, a Dél-Dunántúlon akár plusz 7 fokot is mérhetnek - közölte a HungaroMet.

A következő időszakban erősen megosztott képet mutat Magyarország időjárása. Az ország északkeleti térségeiben tartósan borult marad az ég, és többfelé havazás várható.

Ezzel szemben az ország többi részén kedvezőbb irányba változik az idő. A felhőtakaró fokozatosan felszakadozik, egyre több helyen bukkan elő a nap.

Az ónos eső a reggeli órákat követően egyre ritkábban fordul elő,

és intenzitása is gyengül. Ugyanakkor a Dunántúl egyes részein helyenként esőre továbbra is számítani kell.

Kiemelkedően nagy hőmérsékleti kontraszt alakul ki az országon belül. Az északkeleti határ közelében a nappali maximumok mindössze mínusz 8 Celsius-fok körül alakulnak, míg a Dél-Dunántúl több körzetében a hőmérséklet elérheti, sőt helyenként meg is haladhatja a plusz 7 fokot.

Trader

