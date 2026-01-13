Autósok, figyelem! - Itt az ónos eső

A következő időszakban erősen megosztott képet mutat Magyarország időjárása. Az ország északkeleti térségeiben tartósan borult marad az ég, és többfelé havazás várható.

Ezzel szemben az ország többi részén kedvezőbb irányba változik az idő. A felhőtakaró fokozatosan felszakadozik, egyre több helyen bukkan elő a nap.

Az ónos eső a reggeli órákat követően egyre ritkábban fordul elő,

és intenzitása is gyengül. Ugyanakkor a Dunántúl egyes részein helyenként esőre továbbra is számítani kell.

Kiemelkedően nagy hőmérsékleti kontraszt alakul ki az országon belül. Az északkeleti határ közelében a nappali maximumok mindössze mínusz 8 Celsius-fok körül alakulnak, míg a Dél-Dunántúl több körzetében a hőmérséklet elérheti, sőt helyenként meg is haladhatja a plusz 7 fokot.

