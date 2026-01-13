Daron Acemoglu: Vége a szabályokon alapuló világrendnek

Azzal, hogy a Trump-kormányzat nem adott a demokrácia és az emberi jogok védelmének látszatára a venezuelai beavatkozásánál, abbahagyta a színlelést, és egyben rámutatott arra, hogy az Egyesült Államok által vezetett globális rend már nem fenntartható. A szabályokon alapuló nemzetközi kapcsolatok eszméjének újjáépítéséhez egy új filozófiai alapokra lesz szükség.

Nicolás Maduro venezuelai elnök Trump-kormányzat általi elfogása fordulópontot jelent a nemzetközi jog és a globális rend terén. Természetesen nem ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államok beavatkozik egy másik ország belügyeibe. Az ilyen lépések nem voltak ritkák a hidegháború idején. Még akkor is, amikor ez utóbbi korszak a végéhez közeledett, 1989 decemberében Panama de facto vezetőjét, Manuel Noriegát távolította el az USA a hatalomból, akit szintén kábítószer-kereskedelemmel vádoltak meg.

De mindezen eseteknél kimutatható egy lényeges különbség Maduro elfogásához képest. Az Egyesült Államok korábbi akciói, még ha cinikusak is voltak és kizárólag a reálpolitika vezérelte azokat, más színben tűntek fel. A hidegháború idején az amerikai demokrácia és intézmények, bármennyire is tökéletlenek voltak, vonzóbbak voltak a szovjet elnyomáshoz képest. Donald Trump előtt az amerikai elnökök hitelesen állíthatták, hogy a demokráciát védik és a „szabályokon alapuló rendet” támogatják, és az Egyesült Államok még mindig rendelkezett olyan működő intézményekkel, amelyek ellenőrizték a végrehajtó hatalmat, és engedélyezték a külföldi beavatkozásokat.

Való igaz, hogy ez a látszat mindig is „vékony jég” volt. Számos esetben – például 1960-ban Patrice Lumumba megbuktatásakor a Kongói Demokratikus Köztársaságban, 1953-ban Mohammad Mossadegh iráni miniszterelnök ellen elkövetett puccs során, valamint a latin-amerikai brutális diktatúrák (a nicaraguai Somoza-rezsimtől Augusto Pinochet tábornok chilei kormányáig) támogatásakor – a demokrácia védelme nem volt több, mint eufemizmus.