Daron Acemoglu: Vége a szabályokon alapuló világrendnek

Nicolás Maduro venezuelai elnök Trump-kormányzat általi elfogása fordulópontot jelent a nemzetközi jog és a globális rend terén. Természetesen nem ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államok beavatkozik egy másik ország belügyeibe. Az ilyen lépések nem voltak ritkák a hidegháború idején. Még akkor is, amikor ez utóbbi korszak a végéhez közeledett, 1989 decemberében Panama de facto vezetőjét, Manuel Noriegát távolította el az USA a hatalomból, akit szintén kábítószer-kereskedelemmel vádoltak meg.
De mindezen eseteknél kimutatható egy lényeges különbség Maduro elfogásához képest. Az Egyesült Államok korábbi akciói, még ha cinikusak is voltak és kizárólag a reálpolitika vezérelte azokat, más színben tűntek fel. A hidegháború idején az amerikai demokrácia és intézmények, bármennyire is tökéletlenek voltak, vonzóbbak voltak a szovjet elnyomáshoz képest. Donald Trump előtt az amerikai elnökök hitelesen állíthatták, hogy a demokráciát védik és a „szabályokon alapuló rendet” támogatják, és az Egyesült Államok még mindig rendelkezett olyan működő intézményekkel, amelyek ellenőrizték a végrehajtó hatalmat, és engedélyezték a külföldi beavatkozásokat.
Való igaz, hogy ez a látszat mindig is „vékony jég” volt. Számos esetben – például 1960-ban Patrice Lumumba megbuktatásakor a Kongói Demokratikus Köztársaságban, 1953-ban Mohammad Mossadegh iráni miniszterelnök ellen elkövetett puccs során, valamint a latin-amerikai brutális diktatúrák (a nicaraguai Somoza-rezsimtől Augusto Pinochet tábornok chilei kormányáig) támogatásakor – a demokrácia védelme nem volt több, mint eufemizmus.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés