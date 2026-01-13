Egymást érik a balesetek az M3-as autópályán

Szerda délután több közlekedési baleset is nehezítette a forgalmat az M3-as autópályán: Karácsond és Hatvan térségében is súlyos ütközések történtek.

Karácsond közelében, a 83-as kilométerszelvénynél egy személyautó megcsúszott az úttesten, és a szalagkorlátnak ütközött az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán. A járművet a gyöngyösi tűzoltók áramtalanították. A helyszínen további két autó is összeütközött, a mentőszolgálat munkatársai a balesetek sérültjeit a helyszínen látták el.

Ezzel egy időben Hatvan térségében is baleset történt az autópálya Budapest felé tartó oldalán. Egy kisbusz az út menti árokba hajtott, és megközelítőleg négy-öt méter mélyen állt meg. A jármű áramtalanítását a hatvani tűzoltóság végezte, miközben a mentők a sérültek ellátásán dolgoztak.

Mindkét baleset jelentősen befolyásolta az autópálya forgalmát, a hatóságok a helyszínelés idejére forgalomkorlátozást vezettek be.