Egyre több megyére érkezik riasztás: jön az ónos eső, egyes területeken pedig tartós havazás várható
Gazdaság

Portfolio
Ahogy azt már a tegnapi nap folyamán is előrejelezték a meteorológusok, az éjszaka folyamán egy melegfront hozott újabb csapadékzónát Magyarországra, amelynek hatására havazás, és főleg a Dunántúlon ónos esőre van kilátás. Keddre Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom, Pest és Fejér vármegyék nagy részére másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben. A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint a nap folyamán zömében borult időre lehet számítani, délnyugaton szakadozhat fel a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet tekintetében nagy lesz a kontraszt: az ország nyugati területein néhol +7 Celsius-fok is lehet, míg a keleti területeken lesz, ahol mindössze -8 Celsius-fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.

A tegnapi nap folyamán több cikkünkben is beszámoltunk róla, hogy a múlt hét folyamán érkező, többnapos kitartó havazást követően ezen

a héten melegfront érkezett hazánkba, amely újabb csapadékzónát is hoz, ónos esővel és további havazással.

Az ónos eső miatt több járásra is riasztás van érvényben keddre. Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom, Pest és Fejér vármegyék nagy részére másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben. Az Operatív Törzs tegnap az ónos esőre való tekinettel közölte, hogy

aki teheti, a leginkább veszélyeztetett területeken ne induljon útnak gépjárművel.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás kedden

A keddi időjárás előrejelzés szerint napközben nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, elsősorban nyugaton, délnyugaton szakadozhat a felhőzet.

Az ország északkeleti, keleti harmadán-felén tartós havazás várható.

Eközben nyugat felől fagyott esőbe, ónos esőbe, majd esőbe vált a csapadék hazánk nyugati, délnyugati felén, miközben gyorsan szűnik is. A legmagasabb hőmérséklet tekintetében nagy lesz a kontraszt: az ország nyugati területein néhol +7 Celsius-fok is lehet, míg a keleti területeken lesz, ahol mindössze -8 Celsius-fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Késő estére többnyire -10 és -1 Celsius-fok közé hűl a levegő.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás szerdán

Szerdán nap közben többnyire borult, párás idő várható, délnyugaton lehet vékonyabb, szakadozottabb a felhőzet.

Hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat, az északkeleti megyékben este ónos eső, havazás is lehet.

A légmozgás jellemzően gyenge, mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire -6 és +2 Celsius-fok között alakul, de a délnyugati határ közelében jóval enyhébb idő is lehet.

Időjárás csütörtökön

Csütörtökön túlnyomóan borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időjárás várható Magyarországon, a HungaroMet szerint.

Északkeleten reggelig helyenként előfordulhat ónos eső, havazás, másutt ónos szitálás, hószállingózás lehet.

A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és +5 Celsius-fok között alakul majd, de délnyugaton jóval enyhébb lehet az idő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

