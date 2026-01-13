Egyre több megyére érkezik riasztás: jön az ónos eső, egyes területeken pedig tartós havazás várható

A tegnapi nap folyamán több cikkünkben is beszámoltunk róla, hogy a múlt hét folyamán érkező, többnapos kitartó havazást követően ezen
a héten melegfront érkezett hazánkba, amely újabb csapadékzónát is hoz, ónos esővel és további havazással.
Az ónos eső miatt több járásra is riasztás van érvényben keddre. Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom, Pest és Fejér vármegyék nagy részére másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben. Az Operatív Törzs tegnap az ónos esőre való tekinettel közölte, hogy
aki teheti, a leginkább veszélyeztetett területeken ne induljon útnak gépjárművel.
Időjárás kedden
A keddi időjárás előrejelzés szerint napközben nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, elsősorban nyugaton, délnyugaton szakadozhat a felhőzet.
Az ország északkeleti, keleti harmadán-felén tartós havazás várható.
Eközben nyugat felől fagyott esőbe, ónos esőbe, majd esőbe vált a csapadék hazánk nyugati, délnyugati felén, miközben gyorsan szűnik is. A legmagasabb hőmérséklet tekintetében nagy lesz a kontraszt: az ország nyugati területein néhol +7 Celsius-fok is lehet, míg a keleti területeken lesz, ahol mindössze -8 Celsius-fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Késő estére többnyire -10 és -1 Celsius-fok közé hűl a levegő.
Időjárás szerdán
Szerdán nap közben többnyire borult, párás idő várható, délnyugaton lehet vékonyabb, szakadozottabb a felhőzet.
Hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat, az északkeleti megyékben este ónos eső, havazás is lehet.
A légmozgás jellemzően gyenge, mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire -6 és +2 Celsius-fok között alakul, de a délnyugati határ közelében jóval enyhébb idő is lehet.
Időjárás csütörtökön
Csütörtökön túlnyomóan borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időjárás várható Magyarországon, a HungaroMet szerint.
Északkeleten reggelig helyenként előfordulhat ónos eső, havazás, másutt ónos szitálás, hószállingózás lehet.
A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és +5 Celsius-fok között alakul majd, de délnyugaton jóval enyhébb lehet az idő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
