Fel kellett függeszteni a légi közlekedést két régiós reptéren

Egy nyugat felől érkező melegfront érte el Magyarországot és a környező országokat, amely csapadékot és a magasabb légrétegekben felmelegedést hozott. A kialakult időjárási körülmények jelentős kockázatot jelentenek a légi közlekedésre, mivel az esőként hulló, majd a földet érve megfagyó csapadék rendkívül csúszóssá teszi a kifutópályákat,

ellehetetlenítve a biztonságos gurulást, felszállást és leszállást.

A keddi nap reggelén a bécsi és a pozsonyi nemzetközi repülőtér működését is felfüggesztették a jegesedés miatt. A pilóták számára kiadott NOTAM (Notice to Airmen) közlemények szerint a schwechati repülőtér várhatóan délelőtt 10 óráig, míg a pozsonyi légikikötő 10:15-ig marad zárva.

A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér egyelőre folytatja működését, továbbra is indít és fogad járatokat.

