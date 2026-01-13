  • Megjelenítés
Hajszálon múlt a súlyos légikatasztrófa, alig kerülte el egymást a két utasszállító
A kazah közlekedési minisztérium közleménye szerint január 10-én vészesen közel kerültek egy súlyos balesethez – írja a Gazeta.

A nyilvánosságra hozott információ szerint az incidens még január 10-én, szombat reggel történt, amikor az Uzbekistan Airways Termezből Moszkvába közlekedő gépe vészesen közel került a Pobeda Airlines utasszállítójához Kazahsztán felett. A közlemény szerint egy légiforgalmi irányító hibázott. A szombat hajnali, asztanai idő szerint 5:43-as esetnél a két gépnek hivatalosan nem kellett volna kereszteznie egymás útvonalát, mégis ütközési pályára kerültek. A Pobeda repülőgépe a potenciális veszély ellenére engedélyt kért és kapott is a felszálláshoz.

A két jármű között veszélyesen csökkent a távolság, ekkor aktiválták a fedélzeti ütközés-elkerülő rendszert.

Ezt követően a légiforgalmi irányítók gyorsan kiadták a megfelelő utasításokat és mindkét utasszállító folytatni tudta az útját. Az eset egyelőre kivizsgálás alatt van, ezért több információ nem ismert a körülményekről.

