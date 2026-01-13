Hideg időjárás: részletfizetést kérhet, akinek megugrik a gázszámlája

A csatorna riportjából az is kiderült, hogy az MVM azt is közölte, a részletfizetés lehetőségéről automatikusan küldenek majd tájékoztatás a nagyösszegű számlák esetében.

Azt is jelezték, hogy a tartós hideg miatt január 31-ig egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki a fűtést.

Az adásban megemlékeztek arról, hogy a téli hónapokban több, míg a nyári hónapokban kevesebb rezsicsökkentett földgáz jár a diktálós fogyasztóknak. Éves szinten azonban nekik is 1 729 köbméter a maximum.

A csatornának nyilatkozó szakértő elmondta, a diktálós fogyasztóknál most februárban könnyen magasabb lehet a számla, de éves elszámoláskor a többség visszakaphatja a rezsicsökkentés felett befizetett összeget.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 13. Lassan elhagyja az országot az ónos eső, közeleg a fordulat az időjárásban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images