Hideg időjárás: részletfizetést kérhet, akinek megugrik a gázszámlája
Hideg időjárás: részletfizetést kérhet, akinek megugrik a gázszámlája

Portfolio
A rendkívül hideg időjárás miatt sok magyar háztartásnál a szokásosnál magasabb gázfogyasztást mérnek, ezért az MVM részletfizetési lehetőséget biztosít az érintetteknek – számolt be az RTL Híradó.

A csatorna riportjából az is kiderült, hogy az MVM azt is közölte, a részletfizetés lehetőségéről automatikusan küldenek majd tájékoztatás a nagyösszegű számlák esetében.

Azt is jelezték, hogy a tartós hideg miatt január 31-ig egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki a fűtést.

Az adásban megemlékeztek arról, hogy a téli hónapokban több, míg a nyári hónapokban kevesebb rezsicsökkentett földgáz jár a diktálós fogyasztóknak. Éves szinten azonban nekik is 1 729 köbméter a maximum.

A csatornának nyilatkozó szakértő elmondta, a diktálós fogyasztóknál most februárban könnyen magasabb lehet a számla, de éves elszámoláskor a többség visszakaphatja a rezsicsökkentés felett befizetett összeget.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

