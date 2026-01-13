Hoffmann: a 30 százalékos devizaarány optimális

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Soha nem látott volumenű finanszírozási igényt kellett kezelnie az Államadósságkezelő Központnak 2025-ben, Hoffmann Mihály szerint azonban sikerrel zárták a tavalyi évet. A kockázatként számon tartott lakossági keresletvisszaesés nem következett be, az intézményi finanszírozásban pedig elérték "a mágikus számot". A 30 százalékos devizaarány hazánk számára optimális, a jüanban való kibocsátás a diverzifikáció miatt fontos.

2025 a magyar államadósság finanszírozása szempontjából rendkívül erős év volt, a nettó kibocsátás nominális értelemben a valaha volt legmagasabb összeg volt Magyarország történetében – kezdte a tavalyi év összegzését Hoffmann Mihály, az Államadósságkezelő Központ vezérigazgatója a Financial Times bécsi konferenciáján, a CEE Forumon egy régiós kollégáival rendezett beszélgetésen. Úgy fogalmazott, hogy ezt a jelentős finanszírozási igényt sikerült kezelniük, és a siker kulcsát az adósságkezelési stratégia egyik alapelvében, a diverzifikációban látta.

Elmondása szerint a magyar államadósság-kezelés három pillérre épül. Az első az intézményi piac, amely a teljes államadósság mintegy 50 százalékát adja, és hazai, valamint nemzetközi professzionális befektetők vásárlásain alapul. Szerinte ezen a piacon 2025-ben kifejezetten kedvező volt a kereslet, amit a körülbelül kettes szintű aukciós lefedettségi mutató (bid-to-cover ratio) is igazolt – ezt a piac egészséges működésének fontos indikátoraként értelmezte.

Kettő a mágikus szám Magyarországon

– érzékeltette az elégedettséget.

Második pillérként a lakossági piacot emelte ki, aminek súlya magyar sajátosság, hiszen a háztartások az államadósság 20–25 százalékát tartják. Kifejtette, hogy 2025-ben a csökkenő inflációs környezet hatására jelentős átrendeződés zajlott a lakossági portfóliókban: az inflációkövető kötvényekből sok befektető átváltott fix kamatozású és más lakossági állampapírokba. Ennek ellenére összességében a lakossági állampapírok állománya tovább nőtt, így ez a pillér is stabil és erős finanszírozási forrás maradt. (Ezzel minden bizonnyal arra a tavaly év eleji aggodalomra reagált az ÁKK vezére, hogy a nagy állampapír kifizetések után sikerül-e fenntartani a lakossági keresletet a kisebb kamatot biztosító állampapírokkal is.)

Harmadik pillérként a devizapiaci finanszírozást említette, amely az államadósság mintegy 30 százalékát teszi ki, ezért kiemelt jelentőségű Magyarország számára. Elmondta, hogy ezen a területen három sikeres nemzetközi kibocsátást hajtottak végre: az év elején eurókötvény-kibocsátást, amelynek hosszabb lejáratú része zöldkötvény volt; a nyár folyamán egy rekordméretű, 4 milliárd dolláros amerikai dollárkibocsátást; valamint júliusban egy kínai jüanban denominált tranzakciót. Erről elmondta, hogy

Nem volt méretben annyira jelentős, mint a dollár vagy euró kibocsátás, de nekünk nagyon fontos volt.

Összegzésként Hoffmann azt hangsúlyozta, hogy mindhárom finanszírozási pillér jól teljesített, ami erős alapot teremtett a következő évekre, és megjegyezte, hogy a hagyományokat követve 2026 elején is sikeresen léptek ki a piacra egy friss devizakötvény-kibocsátással.

A kérdésre, hogy az ÁKK hogyan dönt a devizában finanszírozott adósság arányáról, kijelentette, hogy Magyarország esetében az államadósság mintegy 30 százaléka devizában denominált, elsősorban amerikai dollárban, euróban, kínai renminbiben és japán jenben.

Úgy gondoljuk, hogy Magyarország számára ez a mostani 30 százalék optimális.

Lengyel kollégája, Karol Czarnecki elmondta, hogy ő Lengyelország számára egy alacsonyabb, 25, vagy inkább 20 százalék körüli arányt tart kívánatosnak, míg a román adósságkezelés felelőse, Stefan Nanu kijelentette, hogy náluk jelenleg 50 százalék körüli ez az arány. Ez annak is köszönhető, hogy Romániában az elmúlt években nagyon magas volt a kormányzati költekezés szintje, 2024-ben például 9,3 százalék, így sok kötvényt kellett kibocsátani és szükség volt a külföldi befektetőkre. A jövőben, ahogy a kormányzat pénzügyi kiigazítása előrehalad, szeretnék mérsékelni ezt az arányt.

Hoffmann kifejtette, hogy a devizafinanszírozás optimális arányának meghatározásakor a költségek és az előnyök közötti egyensúlyt kell megtalálni. Előnyként említette, hogy Magyarország számára a devizapiaci finanszírozás költsége alacsonyabb, mint a hazai devizában történő forrásbevonásé, a befektetői bázis szélesebb, és a devizapiacokon hosszabb futamidők érhetők el, mint a belföldi piacon. Ezeket az érveket különösen fontosnak tartotta a magyar gazdaság szempontjából.

Ugyanakkor rámutatott a devizafinanszírozás kockázataira is, mindenekelőtt az árfolyamkockázatra: egy jelentősebb forintleértékelődés esetén az államadósság GDP-hez viszonyított aránya érdemben megemelkedhet, ami túlzott kockázatot jelenthet. Éppen ezért hangsúlyozta, hogy az adósságkezelés egyik alapfeladata a költségek és a kockázatok közötti megfelelő egyensúly megteremtése, és megismételte, hogy a jelenlegi, körülbelül 30 százalékos devizaarányt megfelelő szintnek tartják.

Visszatekintve az elmúlt két évtizedre elmondta, hogy

az európai uniós csatlakozás óta a devizaarány 15 és 50 százalék között ingadozott, és a globális pénzügyi válság után elért, közel 50 százalékos szintet szerinte a piac már túl magasnak ítélte.

Hozzátette, hogy a 2010-es években a gazdaságpolitika éppen emiatt tudatos döntést hozott a devizaarány csökkentéséről, ami sikeresnek bizonyult. Szerinte az államadósságon belüli devizafinanszírozás aránya idén is 30 százalék körül alakul majd.

