  • Megjelenítés
Jelentős beruházás: a BMW-nek gyárt majd a német autóipari multi Magyarországon
Gazdaság

Jelentős beruházás: a BMW-nek gyárt majd a német autóipari multi Magyarországon

MTI
A ZF Chassis Modules világpiacvezető német autóipari beszállító vállalat tízmilliárd forintos beruházása 230 új munkahelyet hoz létre Debrecenben, amivel tovább erősödik a magyar járműipar - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Debrecenben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a ZF Chassis Modules Hungary Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a német autóipari beszállító a tízmilliárd forintnyi értékű fejlesztése nyomán első-, illetve hátsótengelyeket fog gyártani kizárólag a debreceni BMW-üzemben előállított elektromos járművek számára.

A projektet az állam nagyjából egymilliárd forinttal támogatta, így segítve elő 230 új munkahely létrejöttét.

Beszédében aláhúzta, hogy itt a legkorszerűbb gépekkel fognak termelni, és jó hír, hogy kizárólag zöld energiát vesznek majd igénybe a működéshez.

Minden egyes előállított tengelyt gyakorlatilag a következő percekben már a szomszédban, a BMW debreceni gyárában építik be a legmodernebb autókba

Még több Gazdaság

Lassan elhagyja az országot az ónos eső, közeleg a fordulat az időjárásban

Megszólalt Lázár János: országszerte latyakosak az utak, kilenc települést nem tud megközelíteni buszjárat

Elárulták, miért kellett lezárni a repteret

- mondta.

Hozzátette, hogy a mostani beruházással tovább erősödik a hazai autóipar, amelynek a fejlődésében Debrecen is kulcsfontosságú volt az elmúlt évtized során, amikor is a szektor termelési értéke több mint a négyszeresére nőtt, elérve tavaly az évi 13 ezer milliárd forintot.

Megjegyezte, hogy a kormány az elmúlt tíz évben 101 nagyvállalati beruházást támogatott a városban mintegy 600 milliárd forint értékben, aminek a nyomán 4600 milliárd forintnyi beruházást sikerült indukálni, 23 ezer új munkahelyet hozva létre.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi leépítés az autóiparban: ilyen még nem volt a modern időkben, Magyarország is veszélyben

Fordulat a kínai elektromos autók ügyében, Brüsszel bejelentette az új rendszert

Címlapkép forrása: Sjoerd van der Wal/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Sürgős figyelmeztetés érkezett: küszöbön a következő háború?
Lassan elhagyja az országot az ónos eső, közeleg a fordulat az időjárásban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility