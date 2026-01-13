Jelentős beruházás: a BMW-nek gyárt majd a német autóipari multi Magyarországon

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a ZF Chassis Modules Hungary Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a német autóipari beszállító a tízmilliárd forintnyi értékű fejlesztése nyomán első-, illetve hátsótengelyeket fog gyártani kizárólag a debreceni BMW-üzemben előállított elektromos járművek számára.
A projektet az állam nagyjából egymilliárd forinttal támogatta, így segítve elő 230 új munkahely létrejöttét.
Beszédében aláhúzta, hogy itt a legkorszerűbb gépekkel fognak termelni, és jó hír, hogy kizárólag zöld energiát vesznek majd igénybe a működéshez.
Minden egyes előállított tengelyt gyakorlatilag a következő percekben már a szomszédban, a BMW debreceni gyárában építik be a legmodernebb autókba
- mondta.
Hozzátette, hogy a mostani beruházással tovább erősödik a hazai autóipar, amelynek a fejlődésében Debrecen is kulcsfontosságú volt az elmúlt évtized során, amikor is a szektor termelési értéke több mint a négyszeresére nőtt, elérve tavaly az évi 13 ezer milliárd forintot.
Megjegyezte, hogy a kormány az elmúlt tíz évben 101 nagyvállalati beruházást támogatott a városban mintegy 600 milliárd forint értékben, aminek a nyomán 4600 milliárd forintnyi beruházást sikerült indukálni, 23 ezer új munkahelyet hozva létre.
Címlapkép forrása: Sjoerd van der Wal/Getty Images
