  • Megjelenítés
Jön az ónos eső: már Budapestre is másodfokú riasztás van érvényben
Gazdaság

Jön az ónos eső: már Budapestre is másodfokú riasztás van érvényben

Portfolio
Keddre Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom, Pest és Fejér vármegyék nagy részére másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben. A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint a nap folyamán zömében borult időre lehet számítani, délnyugaton szakadozhat fel a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet tekintetében nagy lesz a kontraszt: az ország nyugati területein néhol +7 Celsius-fok is lehet, míg a keleti területeken lesz, ahol mindössze -8 Celsius-fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
Megosztás

Bács-Kiskun vármegyére is narancs riasztást adtak ki

A HungaroMet frissítette a keddre érvényes meteorológiai riasztásokat, így Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér és Pest vármegyék után Bács-Kiskun vármegyére is másodfokú (narancs riasztás van érvényben ónos eső miatt.

Kép forrása: HungaroMet
Megosztás

Fel kellett függeszteni a légi közlekedést két régiós reptéren

Az ónos eső miatt átmenetileg felfüggesztették a légi közlekedést Bécsben és Pozsonyban, miközben Budapest egyelőre zavartalanul üzemel - számolt be az Időkép.

Tovább a cikkhez
Fel kellett függeszteni a légi közlekedést két régiós reptéren
Megosztás

Több út elesett a havazásban

Több baleset és az erős havazás nehezíti a közlekedést országszerte, torlódások alakultak ki a főváros felé vezető utakon - írja az Útinform.

Tovább a cikkhez
Több út elesett a havazásban
Megosztás

Jön az ónos eső: már Budapestre is másodfokú riasztás van érvényben

Ahogy azt a tegnapi előrejelzések is mutatták, kedden egy melegfronttal együtt újabb csapadékzóna érte el Magyarországot, amely a Dunántúltól haladva többfelé hoz majd ónos esőt, a keleti tájakon pedig tartós havazást. A HungaroMet kedd reggel kiterjesztette a másodfokú, narancssárga riasztás területét Fejér és Pest vármegye egyes területeire is, Budapestet is beleértve.

Megosztás

Egyre több megyére érkezik riasztás: jön az ónos eső, egyes területeken pedig tartós havazás várható

Ahogy azt már a tegnapi nap folyamán is előrejelezték a meteorológusok, az éjszaka folyamán egy melegfront hozott újabb csapadékzónát Magyarországra, amelynek hatására havazás, és főleg a Dunántúlon ónos esőre van kilátás. Keddre Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom, Pest és Fejér vármegyék nagy részére másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben. A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint a nap folyamán zömében borult időre lehet számítani, délnyugaton szakadozhat fel a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet tekintetében nagy lesz a kontraszt: az ország nyugati területein néhol +7 Celsius-fok is lehet, míg a keleti területeken lesz, ahol mindössze -8 Celsius-fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.

Tovább a cikkhez
Egyre több megyére érkezik riasztás: jön az ónos eső, egyes területeken pedig tartós havazás várható

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Exkluzív eseményen derül ki: csak hype vagy valódi áttörés a mesterséges intelligencia?
Megjött a riasztás: mutatjuk, hol csap le az ónos eső Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility