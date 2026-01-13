Kiderült az igazság a globális vízválságról

A Texasi Egyetem kutatói az AGU Advances folyóiratban megjelent tanulmányukban kimutatták, hogy az elmúlt két évtizedben az ENSO (El Niño-Déli Oszcilláció) volt a teljes vízkészlet-szélsőségek legfőbb előidézője globális szinten. A kutatók azt is felfedezték, hogy az ENSO szinkronizáló hatással van a kontinensek vízkészleteinek szélsőségeire.

Globális szinten vizsgálva azonosíthatjuk, mely területek válnak egyidejűleg nedvessé vagy szárazzá. Ez természetesen befolyásolja a víz elérhetőségét, az élelmiszertermelést és a kereskedelmet is"

- nyilatkozta Bridget Scanlon, a tanulmány társszerzője, a UT Jackson School of Geosciences kutatóprofesszora.

A teljes vízkészlet egy alapvető éghajlati mutató, amely magában foglalja egy adott terület összes vizét - a felszíni vizektől kezdve a hótakarón és talajnedvességen át a talajvízig. A tudósok a nedves szélsőségeket egy régió teljes vízkészletének 90. percentilise feletti, a száraz szélsőségeket pedig a 10. percentilis alatti értékként határozták meg. Megállapították, hogy a rendellenes ENSO-aktivitás távoli régiókat is egyidejűleg száraz vagy nedves állapotba taszíthat.

Globális fordulat 2011-2021-ben

A kutatás azt is feltárta, hogy 2011-2012 körül globális változás következett be a vízkészletek szélsőségeiben. 2011 előtt a nedves szélsőségek domináltak, 2012 után viszont a száraz szélsőségek váltak gyakoribbá. Ezt a változást a Csendes-óceán egy évtizedes éghajlati mintázatának tulajdonítják, amely módosítja az ENSO hatásait.

Bár a GRACE és GRACE-FO műholdak adatai csak 22 évet (2002-2024) ölelnek fel, a kutatás már ebben a viszonylag rövid időkeretben is megmutatja, mennyire összekapcsolódik az éghajlat és a víz az egész bolygón.

Gyakran halljuk azt a mantrákat, hogy elfogy a vizünk, de valójában a szélsőségek kezeléséről van szó. És ez egészen más üzenet

- hangsúlyozta Scanlon.

