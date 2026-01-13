  • Megjelenítés
Kiderült, kik dolgozhatnak otthonról Magyarországon
Kiderült, kik dolgozhatnak otthonról Magyarországon

Portfolio
A cégek 27%-a biztosítja az otthoni munkavégzés lehetőségét legalább dolgozói egy részének a GKI felmérése szerint. A home office tehát Magyarországon stabil, de erősen szegmentált foglalkoztatási formává vált. Az otthoni munkavégzés elterjedtsége kiemelkedő a szolgáltató szektorban és szinte egyáltalán nem jellemző az építőiparra. Leginkább a nagyvállalatok élnek szívesen ezzel a foglalkoztatási formával, 83 százalékuk alkalmazza a távmunkát. A következő egy-két évben a vállalkozások háromnegyede nem szándékozik változtatni ezzel kapcsolatos gyakorlatán.

A részben otthonról, részben irodai jelenlét mellett dolgozók száma Magyarországon jelenleg jóval magasabb, mint a járvány előtt. A KSH munkaerőfelmérésének adatai szerint a pandémia után a munkavállalók 8-10 százaléka dolgozott részben vagy egészben otthonról, szemben a 2020 előtt 3-4 százalékkal.

A távmunka hazai elterjedtségének, illetve e foglalkoztatási forma jövőjének feltérképezése céljából a GKI a magyar üzleti szektorban végzett felmérést 2025 decemberében. (A megkérdezettek közül kimaradtak a mezőgazdasággal foglalkozók, illetve a közszolgáltatások is. A felmérés során csaknem 1500 gazdálkodó szervezett adott értékelhető válaszokat.) A válaszadó

cégek 27 százaléka biztosítja munkavállalói legalább egy részének az otthonról történő munkavégzést, mint opciót. Ez a lehetőség átlagosan ezen cégek dolgozóinak nagyjából felére terjed ki.

Az alkalmazottak legalább egy részének a home office lehetőségét biztosító cégek aránya a 10 fő alatti mikróvállalkozások körében átlagos (27 százalék). Az ennél nagyobb cégek esetében azonban megfigyelhető a méret és a távmunka gyakoriságának összefüggése: ahogy nő a foglalkoztatott létszám, egyre gyakoribbá válik az otthoni munkavégzés is. A 250 fő felett foglalkoztató cégek elsöprő többsége, 83 százaléka alkalmaz távmunkást is.

Ugyanakkor az is igaz, hogy a mikróvállalkozásoké az egyetlen csoport, ahol, ha egy cég alkalmaz távmunkát, akkor ennek lehetőségét a dolgozók többsége (kétharmada) ki tudja használni. A kis, a közepes és a nagyvállalatok esetében ez a lehetőség minden harmadik-ötödik dolgozóra terjed csak ki - írja a GKI.

Ha a teljes vállalati kört tekintjük bázisnak, akkor megállapítható, a mikrócégek dolgozóinak 17, a 150-250 fő között foglalkoztató cégek állományának 13, a 250 fő feletti nagyvállalatok alkalmazottainak 21 százaléka dolgozik legalább alkalmanként home officeban is. A többi létszámcsoportba tartozó cégeknél ez az arány 10 százalék alatti.

A tevékenységek jellege miatt nem jelent meglepetést, hogy a termelő szektorokban kevésbé elterjedt az otthonról is végezhető munka:

az építőipari cégek közül minden kilencedik, az ipari vállalkozások közül minden ötödik biztosít ilyen lehetőséget a dolgozóknak.

A kereskedelem nagyjából hozza a nemzetgazdasági átlagot, az itt tevékenykedők közül minden negyedik alkalmazza a távmunkát is. A home office leginkább az üzleti szolgáltatók körében népszerű, ezek több mint fele (55 százaléka) ad lehetőséget otthoni munkavégzésre.

A termelő szektorok nem csak abban maradnak el az átlagtól, hogy jóval kisebb arányban fordulnak elő körükben a home officet is alkalmazó cégek. Hanem abban is, hogy az itt dolgozók mekkora hányada élhet e lehetőséggel.

A felmérés szerint a távmunkát is felvállaló építőipari cégek a dolgozóik 30 százalékának biztosítják ezt a lehetőséget – ez a teljes ágazati létszámnak mindössze a 3 százalékát teszi ki. Az iparban ugyanez a két arány 40, illetve 9 százalék. A kereskedelemben a home officet alkalmazó cégek dolgozóinak 45 százalékára terjed ki ez a lehetőség, míg a szolgáltatással foglalkozó körében 68 százalékra. Így az összes kereskedelemben foglalkoztatott dolgozó 11, a szolgáltatásokban dolgozók 37 százaléka érintett. Az üzleti szolgáltatásokon belül is kiemelkedően magas a távmunkások aránya az összes dolgozón belül az IT szektorban (73 százalék), a jogi és számviteli szolgáltatások (60 százalék), a műszaki vizsgálat és tervezés (56 százalék), illetve a kutatás és fejlesztés területén (50 százalék).

A távmunkásokat is alkalmazó cégek elsöprő többsége (76 százaléka) a közeljövőben nem kíván változtatni a home office szabályain.

Az otthoni munkavégzés szigorítását a válaszadók 5 százaléka tervezi, míg 4 százalékuk a közeljövőben valamivel megengedőbb lehet. Ugyanakkor a megkérdezettek 15 százaléka nem tudott válaszolni erre a kérdésre. A mikróvállalkozások, illetve a 101-250 fő közötti cégek esetében a távmunka növekvő és csökkenő jelentőségével számolók aránya megegyezik. A 10 és 100 fő között foglalkoztatók körében a szigorításra számítók vannak érezhető többségben. Ezzel szemben a nagyvállalati szektorban inkább a home office további terjedésére lehet számítani. Az egyes ágazatok közül az építőipar emelhető ki: itt a távmunka lehetőségek csökkenése lehet a meghatározó trend. A többi szektorban nincs érdemi különbség a távmunka szerepének növekedésére és csökkenésére számítók arányai között.

