Lassan elhagyja az országot az ónos eső, közeleg a fordulat az időjárásban

Megszólalt Lázár János: országszerte latyakosak az utak, kilenc települést nem tud megközelíteni buszjárat
Lázár János építési és közlekedési miniszter Facebook-bejegyzést tett közzé az ónos eső és extrém hideg elleni védekezéssel kapcsolatban. A miniszter felhívta a figyelmet, hogy országszerte sokfelé sónedvesek, havasak a közutak, a vasúti és buszos közlekedésben pedig késésekre kell számítani.
Elárulták, miért kellett lezárni a repteret
Extrém időjárási körülményekkel szembesültek kedden a hajnali órákban a budapesti repülőtéren, hajnal három óra óta havazott, majd ez a kora reggeli órákban ónos esőre váltott a reptér környezetében is, ezért 10 óra 25 perckor elrendelték biztonsági okok miatt a repülőtérzárat, majd 13 órakor mindkét pályával újra nyitott a légikikötő - mondta Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese a Liszt Ferenc repülőtéren tartott sajtótájékoztatón.
Fordulat jön az időjárásban
A mozgalmas napok után lenyugszik az időjárás, sem erős szél, sem kemény fagyok, sem jelentős csapadék nem várható, ellenben az ország legnagyobb részén tartósan borult, párás, ködös idő szitálással, ónos szitálással igen - írja a HungaroMet Zrt.
Tudod, hogy alakult ki az ónos eső?
Egy melegfront okozott ma változatos téli csapadékformákat Magyarországon, amely jelentős közlekedési fennakadásokat is eredményezett. A légköri folyamatok különleges együttállása magyarázza a havazás, fagyott eső és ónos eső kialakulását - magyarázza az Időkép.
Távozik az ónos eső, kezdődik a felmelegedés: egyes helyeken már-már tavaszias az idő
Visszavonta a HungaroMet az ónos esőre kiadott másodfokú riasztásokat, így már csak néhány déli járásban van érvényben első foku riasztás. A tegnap este érkezett csapadékzóna lassan elhagyja Magyarországot kedd délután. Az országban nagy a kontraszt a nyugati és keleti országrész időjárását tekintve: a két régió között 18 Celsius-fok körüli különbség látszik az adatok alapján.
Újra üzemel a Liszt Ferenc Repülőtér
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13:00 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel - adta hírül a cég a Facebookon.
Megszólalt a Wizz Air a rendkívüli helyzetről
A Wizz Air több járatát is érintette a rendkívüli időjárási helyzet, kedden délelőtt a légitársaság 5, Ferihegyre tartó repülőgépe kényszerült másik repülőtéren landolni, a még el nem indított, Budapestre tartó járatok pedig a kiinduló állomáson várakoznak, amíg a gép budapesti fogadása nem biztosított.
Rossz hír jött a jeges Balatonról
Az elmúlt két hétben három centiméterrel emelkedett a Balaton vízszintje, miközben a tó jegére továbbra sem biztonságos rálépni. A következő napok enyhülése várhatóan tovább rontja a jég állapotát, vasárnap után azonban ismét hidegebb időszak érkezhet - számolt be a Hírbalaton.
Több baleset is nehezíti a közlekedést
Hétfő reggel több baleset és torlódás nehezíti a közlekedést az ország útjain: a 441-es főúton halálos baleset történt, az M5-ösön egy kamion ég, a főváros környékén pedig több helyen alakultak ki dugók.
Rendkívüli felhívást tett közzé a Kormányzati Tájékoztatási Központ
A Kormányzati Tájékoztatási Központ az időjárás miatt adott ki rendkívüli közleményt.
Kicsúszott egy gép Ferihegyen
Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból 10 óra 25 perc óta átmenetileg nem indít és fogad járatokat - közölte a Budapest Airport kedd délelőtt a Facebook-oldalán. A repülőtér-üzemeltető később azt közölte, hogy a délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú teherjáratának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról.
Lezárták a Liszt Ferenc repteret
Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból átmenetileg nem indít és fogad járatokat - jelentette be Lázár János a Facebookon.
Bács-Kiskun vármegyére is narancs riasztást adtak ki
A HungaroMet frissítette a keddre érvényes meteorológiai riasztásokat, így Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér és Pest vármegyék után Bács-Kiskun vármegyére is másodfokú (narancs riasztás van érvényben ónos eső miatt.
Fel kellett függeszteni a légi közlekedést két régiós reptéren
Az ónos eső miatt átmenetileg felfüggesztették a légi közlekedést Bécsben és Pozsonyban, miközben Budapest egyelőre zavartalanul üzemel - számolt be az Időkép.
Több út elesett a havazásban
Több baleset és az erős havazás nehezíti a közlekedést országszerte, torlódások alakultak ki a főváros felé vezető utakon - írja az Útinform.
Jön az ónos eső: már Budapestre is másodfokú riasztás van érvényben
Ahogy azt a tegnapi előrejelzések is mutatták, kedden egy melegfronttal együtt újabb csapadékzóna érte el Magyarországot, amely a Dunántúltól haladva többfelé hoz majd ónos esőt, a keleti tájakon pedig tartós havazást. A HungaroMet kedd reggel kiterjesztette a másodfokú, narancssárga riasztás területét Fejér és Pest vármegye egyes területeire is, Budapestet is beleértve.
Egyre több megyére érkezik riasztás: jön az ónos eső, egyes területeken pedig tartós havazás várható
Ahogy azt már a tegnapi nap folyamán is előrejelezték a meteorológusok, az éjszaka folyamán egy melegfront hozott újabb csapadékzónát Magyarországra, amelynek hatására havazás, és főleg a Dunántúlon ónos esőre van kilátás. Keddre Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom, Pest és Fejér vármegyék nagy részére másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben. A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint a nap folyamán zömében borult időre lehet számítani, délnyugaton szakadozhat fel a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet tekintetében nagy lesz a kontraszt: az ország nyugati területein néhol +7 Celsius-fok is lehet, míg a keleti területeken lesz, ahol mindössze -8 Celsius-fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
