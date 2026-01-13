Lassan elhagyja az országot az ónos eső, közeleg a fordulat az időjárásban

Ahogy azt már a tegnapi nap folyamán is előrejelezték a meteorológusok, az éjszaka folyamán egy melegfront hozott újabb csapadékzónát Magyarországra, amelynek hatására havazás, és főleg a Dunántúlon ónos esőre van kilátás. Keddre Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom, Pest és Fejér vármegyék nagy részére másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben. A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint a nap folyamán zömében borult időre lehet számítani, délnyugaton szakadozhat fel a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet tekintetében nagy lesz a kontraszt: az ország nyugati területein néhol +7 Celsius-fok is lehet, míg a keleti területeken lesz, ahol mindössze -8 Celsius-fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.