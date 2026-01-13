Lassan elhagyja az országot az ónos eső, közeleg a fordulat az időjárásban - A Liszt Ferenc reptér újra üzemel

Távozik az ónos eső, kezdődik a felmelegedés: egyes helyeken már-már tavaszias az idő
Visszavonta a HungaroMet az ónos esőre kiadott másodfokú riasztásokat, így már csak néhány déli járásban van érvényben első foku riasztás. A tegnap este érkezett csapadékzóna lassan elhagyja Magyarországot kedd délután. Az országban nagy a kontraszt a nyugati és keleti országrész időjárását tekintve: a két régió között 18 Celsius-fok körüli különbség látszik az adatok alapján.
Újra üzemel a Liszt Ferenc Repülőtér
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13:00 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel - adta hírül a cég a Facebookon.
Megszólalt a Wizz Air a rendkívüli helyzetről
A Wizz Air több járatát is érintette a rendkívüli időjárási helyzet, kedden délelőtt a légitársaság 5, Ferihegyre tartó repülőgépe kényszerült másik repülőtéren landolni, a még el nem indított, Budapestre tartó járatok pedig a kiinduló állomáson várakoznak, amíg a gép budapesti fogadása nem biztosított.
Rossz hír jött a jeges Balatonról
Az elmúlt két hétben három centiméterrel emelkedett a Balaton vízszintje, miközben a tó jegére továbbra sem biztonságos rálépni. A következő napok enyhülése várhatóan tovább rontja a jég állapotát, vasárnap után azonban ismét hidegebb időszak érkezhet - számolt be a Hírbalaton.
Több baleset is nehezíti a közlekedést
Hétfő reggel több baleset és torlódás nehezíti a közlekedést az ország útjain: a 441-es főúton halálos baleset történt, az M5-ösön egy kamion ég, a főváros környékén pedig több helyen alakultak ki dugók.
Rendkívüli felhívást tett közzé a Kormányzati Tájékoztatási Központ
A Kormányzati Tájékoztatási Központ az időjárás miatt adott ki rendkívüli közleményt.
Kicsúszott egy gép Ferihegyen
Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból 10 óra 25 perc óta átmenetileg nem indít és fogad járatokat - közölte a Budapest Airport kedd délelőtt a Facebook-oldalán. A repülőtér-üzemeltető később azt közölte, hogy a délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú teherjáratának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról.
Lezárták a Liszt Ferenc repteret
Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból átmenetileg nem indít és fogad járatokat - jelentette be Lázár János a Facebookon.
Bács-Kiskun vármegyére is narancs riasztást adtak ki
A HungaroMet frissítette a keddre érvényes meteorológiai riasztásokat, így Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér és Pest vármegyék után Bács-Kiskun vármegyére is másodfokú (narancs riasztás van érvényben ónos eső miatt.
Fel kellett függeszteni a légi közlekedést két régiós reptéren
Az ónos eső miatt átmenetileg felfüggesztették a légi közlekedést Bécsben és Pozsonyban, miközben Budapest egyelőre zavartalanul üzemel - számolt be az Időkép.
Több út elesett a havazásban
Több baleset és az erős havazás nehezíti a közlekedést országszerte, torlódások alakultak ki a főváros felé vezető utakon - írja az Útinform.
Jön az ónos eső: már Budapestre is másodfokú riasztás van érvényben
Ahogy azt a tegnapi előrejelzések is mutatták, kedden egy melegfronttal együtt újabb csapadékzóna érte el Magyarországot, amely a Dunántúltól haladva többfelé hoz majd ónos esőt, a keleti tájakon pedig tartós havazást. A HungaroMet kedd reggel kiterjesztette a másodfokú, narancssárga riasztás területét Fejér és Pest vármegye egyes területeire is, Budapestet is beleértve.
Egyre több megyére érkezik riasztás: jön az ónos eső, egyes területeken pedig tartós havazás várható
Ahogy azt már a tegnapi nap folyamán is előrejelezték a meteorológusok, az éjszaka folyamán egy melegfront hozott újabb csapadékzónát Magyarországra, amelynek hatására havazás, és főleg a Dunántúlon ónos esőre van kilátás. Keddre Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom, Pest és Fejér vármegyék nagy részére másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben. A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint a nap folyamán zömében borult időre lehet számítani, délnyugaton szakadozhat fel a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet tekintetében nagy lesz a kontraszt: az ország nyugati területein néhol +7 Celsius-fok is lehet, míg a keleti területeken lesz, ahol mindössze -8 Celsius-fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
Extrém hőmérséklet különbségekre kell készülni.
