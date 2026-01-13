  • Megjelenítés
Lezárták a Liszt Ferenc repteret
Lezárták a Liszt Ferenc repteret

Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból átmenetileg nem indít és fogad járatokat - jelentette be Lázár János a Facebookon.

Ezt a Budapest Airport is megírta a közösségi oldalán. A fejleményekről folyamatosan tájékoztatást adnak.

Korábban le kellett zárni a bécsi és pozsonyi repteret is.

Egy nyugat felől érkező melegfront érte el Magyarországot és a környező országokat, amely csapadékot és a magasabb légrétegekben felmelegedést hozott. A kialakult időjárási körülmények jelentős kockázatot jelentenek a légi közlekedésre, mivel az esőként hulló, majd a földet érve megfagyó csapadék rendkívül csúszóssá teszi a kifutópályákat ellehetetlenítve a biztonságos gurulást, felszállást és leszállást.

