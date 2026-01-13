Megszólalt a Wizz Air a rendkívüli helyzetről

A Wizz Air több járatát is érintette a rendkívüli időjárási helyzet, kedden délelőtt a légitársaság 5, Ferihegyre tartó repülőgépe kényszerült másik repülőtéren landolni, a még el nem indított, Budapestre tartó járatok pedig a kiinduló állomáson várakoznak, amíg a gép budapesti fogadása nem biztosított.

A légitársaság arra kéri az utasait, hogy akik közvetlenül a Wizz Airnél foglaltak, folyamatosan figyeljék a mobilalkalmazásban, e-mailen, SMS-ben érkező járatinformációkat. A Wizz Air közleményében felidézték: a budapesti, pozsonyi és bécsi repülőtér is ideiglenesen bezárt, az ónos eső a légi közlekedés minden szereplőjére kihatással van.

A légitársaság mindenben szorosan együttműködik a repülőterek üzemeltetőivel, hogy minden utas a lehető leghamarabb eljusson a célállomására.

Azon utasokat, akik másik repülőtéren landoltak, a Wizz Air a lehető leghamarabb repülőgéppel, vagy busszal viszi a mentrendben szereplő légikikötőbe

- közölték.

A Wizz Air az utasok türelmét és megértését kéri, de a légi közlekedés, az utasok, a személyzet és a repülőgép biztonsága minden esetben a legfontosabb - írták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images