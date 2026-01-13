  • Megjelenítés
Megszólalt a Wizz Air a rendkívüli helyzetről
Gazdaság

Megszólalt a Wizz Air a rendkívüli helyzetről

MTI
A Wizz Air több járatát is érintette a rendkívüli időjárási helyzet, kedden délelőtt a légitársaság 5, Ferihegyre tartó repülőgépe kényszerült másik repülőtéren landolni, a még el nem indított, Budapestre tartó járatok pedig a kiinduló állomáson várakoznak, amíg a gép budapesti fogadása nem biztosított.

A légitársaság arra kéri az utasait, hogy akik közvetlenül a Wizz Airnél foglaltak, folyamatosan figyeljék a mobilalkalmazásban, e-mailen, SMS-ben érkező járatinformációkat. A Wizz Air közleményében felidézték: a budapesti, pozsonyi és bécsi repülőtér is ideiglenesen bezárt, az ónos eső a légi közlekedés minden szereplőjére kihatással van.

A légitársaság mindenben szorosan együttműködik a repülőterek üzemeltetőivel, hogy minden utas a lehető leghamarabb eljusson a célállomására.

Azon utasokat, akik másik repülőtéren landoltak, a Wizz Air a lehető leghamarabb repülőgéppel, vagy busszal viszi a mentrendben szereplő légikikötőbe

- közölték.

Még több Gazdaság

Érkezik az ónos eső, riasztás van érvényben Budapestre - A Liszt Ferenc reptér újra üzemel

Újra üzemel a Liszt Ferenc Repülőtér

Csalódást okozott a jegybanknak a decemberi infláció

A Wizz Air az utasok türelmét és megértését kéri, de a légi közlekedés, az utasok, a személyzet és a repülőgép biztonsága minden esetben a legfontosabb - írták.

Kapcsolódó cikkünk

Érkezik az ónos eső, riasztás van érvényben Budapestre - A Liszt Ferenc repteret is lezárták jegesedés miatt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Súlyos csapás érte Ukrajnát, történelmi hosszúságúvá nyúltak a harcok - Háborús híreink kedden
Megjött a riasztás: mutatjuk, hol csap le az ónos eső Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility