Megütötte az infláció a nyugdíjasokat, de végül mégis jóra fordult a történet

Jóval nagyobb lett a nyugdíjas infláció a kormány várakozásánál

Kellemetlenül indult a tavalyi év a nyugdíjasok szempontjából: januárban 5,3%, februárban 5,6% lett az éves nyugdíjas infláció, azaz a nyugdíjasok fogyasztói kosara alapján számított áremelkedés. A nyugdíjemelések szempontjából legfontosabb időszakban – az év első 8 hónapjában – pedig átlagosan 4,8%-os drágulást tapasztalhattak a nyugdíjasok, ami még mindig jócskán meghaladja a kormány által év elején alkalmazott, inflációkövetőnek szánt 3,2%-os nyugdíjemelés mértékét.

A folyamatok ilyetén alakulása nem ismeretlen a magyar nyugdíjasok előtt:

ha csak az utóbbi éveket nézzük, 2020-ban, 2021-ben, 2022-ben, 2023-ban és 2025-ben is elmaradt az év eleji nyugdíjemelés nagysága az év közben kialakult fogyasztói áremelkedéstől.

Az ilyen években természetesen további lépésekre van szükség, hiszen a kormány hivatalos vállalása több mint egy évtizede az, hogy megőrzi a nyugdíjak reálértékét, azaz a nyugdíjemelések által biztosítja, hogy az ellátások emelkedése kövesse a fogyasztói áremelkedést – magyarán a nyugdíjak ne értéktelenedjenek el az infláció miatt. A cél teljesítése érdekében a nyugdíjtörvény előírja, hogy alapesetben évente egy alkalommal, januárban kell megemelni az öregségi nyugdíjakat és más nyugdíjszerű ellátásokat. Az emelés nagysága attól függ, mekkora inflációra számít a kormány az adott évben: a nyugdíjemelés százalékos mértéke megegyezik azzal, amekkora várható infláció a költségvetési törvényben szerepel. Mivel 2025-ben 3,2%-os inflációval tervezték meg a költségvetést, ehhez igazodva 3,2%-os nyugdíjemelésre került sor múlt év januárjában.

Ha azonban az év elején alkalmazott nyugdíjemelés nem fedezné az adott évben ténylegesen kialakuló inflációt, akkor november hónapra évközi nyugdíjemelést (a zsargonban: "nyugdíjkorrekciót") ír elő a nyugdíjtörvény. A nyugdíjkorrekcióról az első 8 hónap, azaz a januártól augusztusig tartó időszak inflációs tényadatai ismeretében kell döntenie a kormánynak: a kirajzolódó inflációs pálya alapján új becslést készítenek az adott évben várható átlagos inflációról és átlagos nyugdíjas inflációról, majd a kettő közül a magasabbikhoz igazítják az éves nyugdíjemelés mértékét – mégpedig visszamenőlegesen.

A törvényi előírásoknak megfelelően szeptemberben jött is a bejelentés:

a kormány az első nyolc havi, átlagosan 4,8%-os nyugdíjas inflációs tényadat ismeretében 1,6%-os kiegészítő nyugdíjemelésről döntött,

melyet novemberben kaptak kézhez a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásokban részesülők. Az átlagnyugdíj októberben kb. 246 ezer forint volt, ezen a nyugdíjszinten mintegy havi 4 ezer forintnak felelt meg a nyugdíjemelés nagysága, így novembertől 250 ezer forintra emelkedett az átlagnyugdíj. Sőt, a kiegészítő emelést egész évre visszamenőleg – azaz a januártól októberig terjedő időszakra, plusz a februárban kapott 13. havi nyugdíjra – is megkapták a nyugdíjasok, azaz a novemberi nyugdíjukon felül átlagosan kb. 43 ezer forintos egy összegű kifizetésben is részesültek. A kiegészítő nyugdíjemelés 112 milliárd forintjába került a költségvetésnek.

Azt se felejtsük el, hogy a kormány a választások közeledtével egyszeri, rendkívüli, 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalvánnyal kedveskedett a nyugdíjasoknak, melyet szeptember-október között kézbesítettek, és 2025. december 31-ig lehetett felhasználni. Ez az átlagnyugdíj szintjén kb. plusz 1%-os éves növekedést eredményezett az állami juttatások összértékében.

Éves nézetben sikerült növelni a nyugdíjak reálértékét

Mivel év végén érdemi inflációs csökkenés következett be, mind az általános infláció (4,4%), mind a nyugdíjas infláció éves átlaga (4,5%) alacsonyabbnak bizonyult, mint a kétszeri emelésből fakadó, összesen 4,8%-os nyugdíjemelés, azaz elmondható, hogy a nyugdíjasok által 2025-ben kapott juttatások éves átlagos inflációval korrigált összértéke meghaladta a 2024. évit, különösen úgy, ha az élelmiszer-utalványok juttatásnövelő hatását is figyelembe vesszük. A tizenharmadik havi nyugdíj ebből a szempontból indifferens, hiszen mind 2024-ben, mind 2025-ben megkapták a jogosultak – ellenben a 14. havi nyugdíj 2026-tól kezdődő fokozatos beépítése minden évben növelő hatást hoz majd, mindaddig, amíg teljesen beépül a rendszerbe.

De mi a helyzet akkor, ha nem éves, hanem havi egységenként vizsgáljuk a nyugdíjak reálértékét?

A kép így már árnyaltabb. A nyugdíjak reálértéke ugyanis minden hónapban változhat, még akkor is, ha a nominális (számszerű) értékük nem, hiszen a fogyasztói árak hónapról hónapra emelkedhetnek, sőt csökkenhetnek is. Mivel inkább az árak fokozatos emelkedése jellemző, a nyugdíjak reálértéke általában olyankor van a legmagasabban ("lokális csúcson"), amelyik hónapban éppen nyugdíjemelés ment végbe – eltekintve a 13. havi nyugdíjjal eltorzított februári hónaptól. Jó példa erre 2024 januárja, amikor az év eleji nyugdíjemelésnek köszönhetően a 2024-es átlagos havi reálbevétel 94,1%-án állt egy adott nyugdíjas által kapott nyugdíj reálértéke. Ez februárt kivéve az év összes hónapjánál magasabb érték. (Az alábbi ábrán a 2024-es havi reálértékek átlagát tekintjük viszonyítási alapnak, 100%-nak.)

A számítások során egy 2024 januárjában átlagos, azaz 230 940 forintos juttatásban részesülő nyugdíjast veszünk alapul. Ez 2024-ben nem lényeges, hiszen abban az évben kizárólag nyugdíjarányos juttatások érkeztek, de a 2025-ben osztott, fix összegű élelmiszer-utalványok miatt rögzítendő információ.

2024. februárban természetesen hatalmas ugrás következett be a havi juttatás reálértékében, a 13. havi nyugdíjnak köszönhetően a 2024-es átlagos havi reálbevételük 187%-át könyvelhették el a jogosultak. Az ezt követő hónapokban az árak emelkedése miatt a nyugdíj reálértéke éven belül fokozatosan csökkent, mígnem év végére elérte a minimumát, a 2024-es átlagos reálérték 90,8%-át. (2024-ben nem volt szükség novemberi nyugdíjkorrekcióra.)

2025 januárjában jött a 3,2%-os nyugdíjemelés, de időközben áremelkedés is történt, így

a decemberi 90,8%-ról 92,1%-ra nőtt a vizsgált nyugdíjas által kapott juttatás 2024-es átlagos reálnyugdíj arányában kifejezett értéke.

Az év későbbi hónapjaiban enyhén lefelé csúszott a reálnyugdíj, augusztusban már csak 90,7%-nál járt, mígnem szeptemberben megérkezett a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány (ez önkényes könyvelés, szeptember 1. és október 15. között kellett megérkeznie), majd novemberben az 1,6%-os nyugdíjkorrekció hatására ismét nagyot ugrott, lévén a vizsgált nyugdíjas ekkor kapta meg az egész évre (a 13. havi nyugdíjra is) járó, visszamenőleges 1,6%-os emelést.

2025-öt a januári szintet hajszállal meghaladó, 92,2%-os decemberi értékkel zárták a nyugdíjasok, ha pedig a tavalyi év 12 hónapjának átlagát tekintjük, 101,2%-os érték adódik, azaz a viszonyítási alapul vett 2024-hez képest 1,2%-kal nőtt a nyugdíjasok juttatásainak reálértéke. Ha kiszűrjük a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány hatását, akkor

0,3%-os emelkedés adódik, azaz a nyugdíjemelések önmagukban is biztosították a nyugdíjak értékének megőrzését.

Vegyük észre azonban, hogy a 2025-ös reálértéket az év végi juttatások mentették meg: a tavalyi első nyolc hónapban 102,7%, míg 2024 első nyolc hónapjában 104,3% volt a havi értékek átlaga, azaz idén januártól augusztusig a nyugdíjasok reálveszteséget szenvedtek el az előző év azonos időszakához képest.

Nyílik az olló az új és a régi nyugdíjak között

Fontos, hogy a fenti példában egy adott nyugdíjas jövedelmi helyzetét vizsgáltuk, azonban az átlagnyugdíj olyankor is emelkedni szokott, amikor éppen nincs nyugdíjemelés. Ennek oka az úgynevezett "cserélődési hatás": a nyugdíjasok egy része elhalálozik, miközben újonnan nyugdíjba vonulók megjelennek a nyugdíjasok között. Az új nyugdíjak összege általában meghaladja a régi nyugdíjakét, emiatt a cserélődési hatás önmagában is havi 300-400 forint körüli átlagnyugdíj-emelkedést eredményez.

Látható, hogy az átlagnyugdíj (narancs vonal) eltávolodik a fenti példában szereplő, 2024-et átlagnyugdíjasként kezdő személy havi nyugellátásától (zöld vonal).

A cserélődési hatásnak is köszönhetően a vizsgált két évben az átlagnyugdíj több mint 19 ezer forinttal nőtt, miközben a 2024-ben átlagnyugdíjas személy havi juttatása csak 11 ezer forinttal emelkedett.

2026-ban jön a 14. havi nyugdíj első negyedrésze

A 2026-os költségvetés 3,6%-os inflációval kalkulál az évre, ennek megfelelően a nyugdíjasok idén januárban 3,6%-os nyugdíjemelésben részesültek. A mostani várakozások szerint jól becsül a kormány, és nem lesz több 3,6%-nál az idei infláció: a Magyar Nemzeti Bank a 2025 decemberében közzétett jelentésében 3,2%-os inflációt prognosztizált erre az évre, a Portfolio által megkérdezett piaci elemzők pedig 3,5%-os inflációs várakozást fogalmaztak meg 2026-ra vonatkozóan.

A nyugdíjasok ezenkívül februárban egy új juttatást is megismerhetnek: érkezik a 14. havi nyugdíj "egy heti" része, azaz 25%-a. A juttatást a 13. havi nyugdíjhoz hasonlóan, minden jogosult számára a saját ellátása arányában folyósítják, így például az átlagnyugdíj (jelenleg kb. 259 ezer forint) szintjén a februári nyugdíjon és a 14. havi nyugdíjon felül kb. 65 ezer forintnyi pluszjuttatásra lehet számítani.

A januári nyugdíjemelés és a 14. havi nyugdíj hatásait az alábbi táblázatban mutatjuk a különböző nyugdíjszinteken.

A 2026-ban várható juttatások összege a 2025. decemberi juttatás összegétől függően Nyugdíj összege 2025. decemberben Januári emelés összege (3,6%) Nyugdíj összege 2026. januárban Várható kifizetés 2026. februárban 100 000 Ft 3 600 Ft 103 600 Ft 233 100 Ft 125 000 Ft 4 500 Ft 129 500 Ft 291 375 Ft 150 000 Ft 5 400 Ft 155 400 Ft 349 650 Ft 175 000 Ft 6 300 Ft 181 300 Ft 407 925 Ft 200 000 Ft 7 200 Ft 207 200 Ft 466 200 Ft 225 000 Ft 8 100 Ft 233 100 Ft 524 475 Ft 250 000 Ft 9 000 Ft 259 000 Ft 582 750 Ft 275 000 Ft 9 900 Ft 284 900 Ft 641 025 Ft 300 000 Ft 10 800 Ft 310 800 Ft 699 300 Ft 325 000 Ft 11 700 Ft 336 700 Ft 757 575 Ft 350 000 Ft 12 600 Ft 362 600 Ft 815 850 Ft 375 000 Ft 13 500 Ft 388 500 Ft 874 125 Ft 400 000 Ft 14 400 Ft 414 400 Ft 932 400 Ft 425 000 Ft 15 300 Ft 440 300 Ft 990 675 Ft 450 000 Ft 16 200 Ft 466 200 Ft 1 048 950 Ft 475 000 Ft 17 100 Ft 492 100 Ft 1 107 225 Ft 500 000 Ft 18 000 Ft 518 000 Ft 1 165 500 Ft Forrás: Portfolio-számítás

