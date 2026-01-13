Megütötte az infláció a nyugdíjasokat, de végül mégis jóra fordult a történet

Jóval nagyobb lett a nyugdíjas infláció a kormány várakozásánál
Kellemetlenül indult a tavalyi év a nyugdíjasok szempontjából: januárban 5,3%, februárban 5,6% lett az éves nyugdíjas infláció, azaz a nyugdíjasok fogyasztói kosara alapján számított áremelkedés. A nyugdíjemelések szempontjából legfontosabb időszakban – az év első 8 hónapjában – pedig átlagosan 4,8%-os drágulást tapasztalhattak a nyugdíjasok, ami még mindig jócskán meghaladja a kormány által év elején alkalmazott, inflációkövetőnek szánt 3,2%-os nyugdíjemelés mértékét.
A folyamatok ilyetén alakulása nem ismeretlen a magyar nyugdíjasok előtt:
ha csak az utóbbi éveket nézzük, 2020-ban, 2021-ben, 2022-ben, 2023-ban és 2025-ben is elmaradt az év eleji nyugdíjemelés nagysága az év közben kialakult fogyasztói áremelkedéstől.
Az ilyen években természetesen további lépésekre van szükség, hiszen a kormány hivatalos vállalása több mint egy évtizede az, hogy megőrzi a nyugdíjak reálértékét, azaz a nyugdíjemelések által biztosítja, hogy az ellátások emelkedése kövesse a fogyasztói áremelkedést – magyarán a nyugdíjak ne értéktelenedjenek el az infláció miatt. A cél teljesítése érdekében a nyugdíjtörvény előírja, hogy alapesetben évente egy alkalommal, januárban kell megemelni az öregségi nyugdíjakat és más nyugdíjszerű ellátásokat. Az emelés nagysága attól függ, mekkora inflációra számít a kormány az adott évben: a nyugdíjemelés százalékos mértéke megegyezik azzal, amekkora várható infláció a költségvetési törvényben szerepel. Mivel 2025-ben 3,2%-os inflációval tervezték meg a költségvetést, ehhez igazodva 3,2%-os nyugdíjemelésre került sor múlt év januárjában.
Ha azonban az év elején alkalmazott nyugdíjemelés nem fedezné az adott évben ténylegesen kialakuló inflációt, akkor november hónapra évközi nyugdíjemelést (a zsargonban: "nyugdíjkorrekciót") ír elő a nyugdíjtörvény. A nyugdíjkorrekcióról az első 8 hónap, azaz a januártól augusztusig tartó időszak inflációs tényadatai ismeretében kell döntenie a kormánynak: a kirajzolódó inflációs pálya alapján új becslést készítenek az adott évben várható átlagos inflációról és átlagos nyugdíjas inflációról, majd a kettő közül a magasabbikhoz igazítják az éves nyugdíjemelés mértékét – mégpedig visszamenőlegesen.
A törvényi előírásoknak megfelelően szeptemberben jött is a bejelentés:
a kormány az első nyolc havi, átlagosan 4,8%-os nyugdíjas inflációs tényadat ismeretében 1,6%-os kiegészítő nyugdíjemelésről döntött,
melyet novemberben kaptak kézhez a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásokban részesülők. Az átlagnyugdíj októberben kb. 246 ezer forint volt, ezen a nyugdíjszinten mintegy havi 4 ezer forintnak felelt meg a nyugdíjemelés nagysága, így novembertől 250 ezer forintra emelkedett az átlagnyugdíj. Sőt, a kiegészítő emelést egész évre visszamenőleg – azaz a januártól októberig terjedő időszakra, plusz a februárban kapott 13. havi nyugdíjra – is megkapták a nyugdíjasok, azaz a novemberi nyugdíjukon felül átlagosan kb. 43 ezer forintos egy összegű kifizetésben is részesültek. A kiegészítő nyugdíjemelés 112 milliárd forintjába került a költségvetésnek.
Azt se felejtsük el, hogy a kormány a választások közeledtével egyszeri, rendkívüli, 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalvánnyal kedveskedett a nyugdíjasoknak, melyet szeptember-október között kézbesítettek, és 2025. december 31-ig lehetett felhasználni. Ez az átlagnyugdíj szintjén kb. plusz 1%-os éves növekedést eredményezett az állami juttatások összértékében.
Éves nézetben sikerült növelni a nyugdíjak reálértékét
Mivel év végén érdemi inflációs csökkenés következett be, mind az általános infláció (4,4%), mind a nyugdíjas infláció éves átlaga (4,5%) alacsonyabbnak bizonyult, mint a kétszeri emelésből fakadó, összesen 4,8%-os nyugdíjemelés, azaz elmondható, hogy a nyugdíjasok által 2025-ben kapott juttatások éves átlagos inflációval korrigált összértéke meghaladta a 2024. évit, különösen úgy, ha az élelmiszer-utalványok juttatásnövelő hatását is figyelembe vesszük. A tizenharmadik havi nyugdíj ebből a szempontból indifferens, hiszen mind 2024-ben, mind 2025-ben megkapták a jogosultak – ellenben a 14. havi nyugdíj 2026-tól kezdődő fokozatos beépítése minden évben növelő hatást hoz majd, mindaddig, amíg teljesen beépül a rendszerbe.
De mi a helyzet akkor, ha nem éves, hanem havi egységenként vizsgáljuk a nyugdíjak reálértékét?
A kép így már árnyaltabb. A nyugdíjak reálértéke ugyanis minden hónapban változhat, még akkor is, ha a nominális (számszerű) értékük nem, hiszen a fogyasztói árak hónapról hónapra emelkedhetnek, sőt csökkenhetnek is. Mivel inkább az árak fokozatos emelkedése jellemző, a nyugdíjak reálértéke általában olyankor van a legmagasabban ("lokális csúcson"), amelyik hónapban éppen nyugdíjemelés ment végbe – eltekintve a 13. havi nyugdíjjal eltorzított februári hónaptól. Jó példa erre 2024 januárja, amikor az év eleji nyugdíjemelésnek köszönhetően a 2024-es átlagos havi reálbevétel 94,1%-án állt egy adott nyugdíjas által kapott nyugdíj reálértéke. Ez februárt kivéve az év összes hónapjánál magasabb érték. (Az alábbi ábrán a 2024-es havi reálértékek átlagát tekintjük viszonyítási alapnak, 100%-nak.)
A számítások során egy 2024 januárjában átlagos, azaz 230 940 forintos juttatásban részesülő nyugdíjast veszünk alapul. Ez 2024-ben nem lényeges, hiszen abban az évben kizárólag nyugdíjarányos juttatások érkeztek, de a 2025-ben osztott, fix összegű élelmiszer-utalványok miatt rögzítendő információ.
2024. februárban természetesen hatalmas ugrás következett be a havi juttatás reálértékében, a 13. havi nyugdíjnak köszönhetően a 2024-es átlagos havi reálbevételük 187%-át könyvelhették el a jogosultak. Az ezt követő hónapokban az árak emelkedése miatt a nyugdíj reálértéke éven belül fokozatosan csökkent, mígnem év végére elérte a minimumát, a 2024-es átlagos reálérték 90,8%-át. (2024-ben nem volt szükség novemberi nyugdíjkorrekcióra.)
2025 januárjában jött a 3,2%-os nyugdíjemelés, de időközben áremelkedés is történt, így
a decemberi 90,8%-ról 92,1%-ra nőtt a vizsgált nyugdíjas által kapott juttatás 2024-es átlagos reálnyugdíj arányában kifejezett értéke.
Az év későbbi hónapjaiban enyhén lefelé csúszott a reálnyugdíj, augusztusban már csak 90,7%-nál járt, mígnem szeptemberben megérkezett a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány (ez önkényes könyvelés, szeptember 1. és október 15. között kellett megérkeznie), majd novemberben az 1,6%-os nyugdíjkorrekció hatására ismét nagyot ugrott, lévén a vizsgált nyugdíjas ekkor kapta meg az egész évre (a 13. havi nyugdíjra is) járó, visszamenőleges 1,6%-os emelést.
2025-öt a januári szintet hajszállal meghaladó, 92,2%-os decemberi értékkel zárták a nyugdíjasok, ha pedig a tavalyi év 12 hónapjának átlagát tekintjük, 101,2%-os érték adódik, azaz a viszonyítási alapul vett 2024-hez képest 1,2%-kal nőtt a nyugdíjasok juttatásainak reálértéke. Ha kiszűrjük a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány hatását, akkor
0,3%-os emelkedés adódik, azaz a nyugdíjemelések önmagukban is biztosították a nyugdíjak értékének megőrzését.
Vegyük észre azonban, hogy a 2025-ös reálértéket az év végi juttatások mentették meg: a tavalyi első nyolc hónapban 102,7%, míg 2024 első nyolc hónapjában 104,3% volt a havi értékek átlaga, azaz idén januártól augusztusig a nyugdíjasok reálveszteséget szenvedtek el az előző év azonos időszakához képest.
Nyílik az olló az új és a régi nyugdíjak között
Fontos, hogy a fenti példában egy adott nyugdíjas jövedelmi helyzetét vizsgáltuk, azonban az átlagnyugdíj olyankor is emelkedni szokott, amikor éppen nincs nyugdíjemelés. Ennek oka az úgynevezett "cserélődési hatás": a nyugdíjasok egy része elhalálozik, miközben újonnan nyugdíjba vonulók megjelennek a nyugdíjasok között. Az új nyugdíjak összege általában meghaladja a régi nyugdíjakét, emiatt a cserélődési hatás önmagában is havi 300-400 forint körüli átlagnyugdíj-emelkedést eredményez.
Látható, hogy az átlagnyugdíj (narancs vonal) eltávolodik a fenti példában szereplő, 2024-et átlagnyugdíjasként kezdő személy havi nyugellátásától (zöld vonal).
A cserélődési hatásnak is köszönhetően a vizsgált két évben az átlagnyugdíj több mint 19 ezer forinttal nőtt, miközben a 2024-ben átlagnyugdíjas személy havi juttatása csak 11 ezer forinttal emelkedett.
2026-ban jön a 14. havi nyugdíj első negyedrésze
A 2026-os költségvetés 3,6%-os inflációval kalkulál az évre, ennek megfelelően a nyugdíjasok idén januárban 3,6%-os nyugdíjemelésben részesültek. A mostani várakozások szerint jól becsül a kormány, és nem lesz több 3,6%-nál az idei infláció: a Magyar Nemzeti Bank a 2025 decemberében közzétett jelentésében 3,2%-os inflációt prognosztizált erre az évre, a Portfolio által megkérdezett piaci elemzők pedig 3,5%-os inflációs várakozást fogalmaztak meg 2026-ra vonatkozóan.
A nyugdíjasok ezenkívül februárban egy új juttatást is megismerhetnek: érkezik a 14. havi nyugdíj "egy heti" része, azaz 25%-a. A juttatást a 13. havi nyugdíjhoz hasonlóan, minden jogosult számára a saját ellátása arányában folyósítják, így például az átlagnyugdíj (jelenleg kb. 259 ezer forint) szintjén a februári nyugdíjon és a 14. havi nyugdíjon felül kb. 65 ezer forintnyi pluszjuttatásra lehet számítani.
A januári nyugdíjemelés és a 14. havi nyugdíj hatásait az alábbi táblázatban mutatjuk a különböző nyugdíjszinteken.
|A 2026-ban várható juttatások összege a 2025. decemberi juttatás összegétől függően
|Nyugdíj összege 2025. decemberben
|Januári emelés összege (3,6%)
|Nyugdíj összege 2026. januárban
|Várható kifizetés 2026. februárban
|100 000 Ft
|3 600 Ft
|103 600 Ft
|233 100 Ft
|125 000 Ft
|4 500 Ft
|129 500 Ft
|291 375 Ft
|150 000 Ft
|5 400 Ft
|155 400 Ft
|349 650 Ft
|175 000 Ft
|6 300 Ft
|181 300 Ft
|407 925 Ft
|200 000 Ft
|7 200 Ft
|207 200 Ft
|466 200 Ft
|225 000 Ft
|8 100 Ft
|233 100 Ft
|524 475 Ft
|250 000 Ft
|9 000 Ft
|259 000 Ft
|582 750 Ft
|275 000 Ft
|9 900 Ft
|284 900 Ft
|641 025 Ft
|300 000 Ft
|10 800 Ft
|310 800 Ft
|699 300 Ft
|325 000 Ft
|11 700 Ft
|336 700 Ft
|757 575 Ft
|350 000 Ft
|12 600 Ft
|362 600 Ft
|815 850 Ft
|375 000 Ft
|13 500 Ft
|388 500 Ft
|874 125 Ft
|400 000 Ft
|14 400 Ft
|414 400 Ft
|932 400 Ft
|425 000 Ft
|15 300 Ft
|440 300 Ft
|990 675 Ft
|450 000 Ft
|16 200 Ft
|466 200 Ft
|1 048 950 Ft
|475 000 Ft
|17 100 Ft
|492 100 Ft
|1 107 225 Ft
|500 000 Ft
|18 000 Ft
|518 000 Ft
|1 165 500 Ft
|Forrás: Portfolio-számítás
