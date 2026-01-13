Megvan a 2026-os országgyűlési választások időpontja – bejelentést tett Sulyok Tamás

2026. április 12-én vasárnap lesznek a 2026-os országgyűlési választások.
– derül ki Sulyok Tamás köztársasági elnök keddi nyilatkozatából.
"A szabad választások a képviseleti demokrácia alappillérét jelentik. A népszuverenitás kifejezésének kiemelkedő eseménye az országgyűlési választás, mely során minden választójoggal rendelkező magyar állampolgár szabad és felelős döntésével határozhatja meg Magyarország sorsát. Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök alkotmányos felhatalmazásának megfelelően, a mai napon aláírt határozatával kitűzte az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választását. A magyarországi szavazás - a korábbi közjogi hagyományokat követve - az alaptörvény és a választási eljárásról szóló törvény által lehetővé tett legkorábbi időpontban, 2026. április 12-én lesz.
Az államfő arra biztatja Magyarország állampolgárait, hogy éljenek a törvény adta lehetőségükkel és a választás jogával
- áll a közleményben.
Háttér
A magyar jogszabályok szerint az országgyűlési választásokat a köztársasági elnök tűzi ki, mégpedig úgy, hogy azok időpontja az Országgyűlés mandátumának lejártát megelőző 60. és 90. nap közé essen. A hatályos alaptörvényi és választási eljárási szabályok alapján a szavazást vasárnap kell megtartani, kivéve, ha az ünnepnapra esik, mert ebben az esetben a szombati nap is szóba jöhet.
A pontos dátum meghatározásakor az államfő mérlegelési jogkörrel rendelkezik, de a fenti időkeretet nem lépheti túl.
A jogszabályi időablak szerint a voksolást legkorábban március elején, legkésőbb április elején lehet megtartani, attól függően, hogy az államfő a mandátum lejártához képest melyik napra tűzi ki a választás időpontját.
Az elmúlt ciklusok gyakorlata azt mutatja, hogy a köztársasági elnök rendszerint áprilisra időzíti a szavazást. A 2010-es országgyűlési választás első fordulóját április 11-én, a második fordulót április 25-én tartották. 2014-ben április 6-án került sor a voksolásra, 2018-ban április 8-án, míg a legutóbbi, 2022-es parlamenti választást április 3-án rendezték meg.
A mostani bejelentés jogi értelemben lezárja az időponttal kapcsolatos bizonytalanságot, és hivatalosan is elindítja azt a folyamatot, amely a kampányidőszak, a jelöltállítás és a választási eljárás menetrendjének pontos kijelölését is maga után vonja.
mostanra a választás két fő esélyese, a regnáló Fidesz-KDNP és a Tisza Párt is bejelentette már a jelöltjeit.
Mi derült ki most?
A magyar alkotmányos rendszer szándékosan rugalmas a kormányalakításnál. A választás dátumának ismertté válása után sok technikai választási határidő indul el, de a politikailag legérzékenyebb pontokon (miniszterelnök-jelölés, kormányalakítás) nincsenek szigorú jogi időkorlátok.
Ami biztos, hogy az országgyűlés alakuló ülése a választás után legfeljebb 30 nappal lesz, vagyis május közepéig ez megtörténik.
Az alakuló ülés után a köztársasági elnök javaslatot tesz a miniszterelnök személyére, ez a gyakorlatban gyorsan szokott megtörténni, de nincs rá jogi előírás.
Arra sincs konkrét határidő, hogy az országgyűlés mikor választja meg a miniszterelnököt.
Magyarországon nincs olyan alkotmányos határidő, mint más országokban, hogy mennyi időn belül kell kormányt alakítani. Ha nincs új kormány, a régi kormány ügyvezetőként hivatalban marad, időkorlát nélkül.
Török Gábor politikai elemző ezt végiggondolva friss kommentárjában úgy fogalmaz: "a foci vb-re biztosan, de talán már a budapesti BL-döntőre is lesz új kormányunk. A kérdés csak az, hogy a hatodik Orbán vagy az első Magyar".
A foci vb június 11-én kezdődik, a budapesti BL-döntő pedig május 30-án lesz a Puskás Arénában.
