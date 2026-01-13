  • Megjelenítés
Négyes karambol történt az 5-ös úton

Négyjárműves baleset történt az 5-ös főúton Ócsa térségében, ahol a hatóságok már a helyszínen dolgoznak a következmények felszámolásán - közölte a Katasztrófavédelem.

Súlyos közlekedési baleset történt az 5-ös főúton Ócsa közelében, ahol négy személygépkocsi ütközött össze. A balesetben érintett járművekben összesen nyolc személy tartózkodott az eset idején.

A helyszínre riasztott dabasi hivatásos tűzoltóegységek jelenleg a járművek áramtalanítási munkálatait végzik, miközben a mentőszolgálat szakemberei a balesetben érintett személyeket vizsgálják.

A forgalmat az érintett útszakaszon félpályás útlezárással irányítják, ami jelentős fennakadásokat okozhat a közlekedésben.

