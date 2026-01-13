Rendkívüli felhívást tett közzé a Kormányzati Tájékoztatási Központ

A Kormányzati Tájékoztatási Központ az időjárás miatt adott ki rendkívüli közleményt.

Azt írják, hogy az ország Észak-keleti területén, a Győr-Budapest-Szeged sávban ónos eső, fagyott eső hullik az előrejelzés szerint a következő órákban fokozatosan gyengülő intenzitással. Figyeljék a meteorológiai szolgálat veszélyjelzéseit, az érintett területre,

senki ne induljon útnak, a biztonság az első

- hívják fel a figyelmet.

Folyamatosan frissülő híreinket az ónos esővel és havazással kapcsolatban itt lehet követni.

