Rendkívüli hideg időjárás: döntött a kormány, üzent Orbán Viktor

A múlt heti országos havazás után ma ónos esővel küzdöttünk – kezdte bejelentését Orbán Viktor friss Facebook-bejegyzésében.

A miniszterelnök ezt követően kijelentette:

Az Operatív Törzs mindent megtesz a helyzet kezelése érdekében, de ezzel együtt is arra kérek mindenkit, vigyázzon az utakon!

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy úgy tűnik, a hideg még hetekig ki fog tartani, ezért a mai napon arról döntött a kormány, hogy

a belügyminiszternek gondoskodnia kell arról, hogy az önkormányzatok továbbra is megkapják a rászorulók ellátásához szükséges tűzifát.

A miniszterelnök kijelentette:

Annyi tűzifát biztosítunk, a rászorulóknak, amennyire szükség lesz.

Hideg idők jönnek, vigyázzunk egymásra – zárta Facebook-bejegyzését Orbán Viktor.

Zambó Péter, erdőkért és földügyekért felelős államtitkár korábban arról beszélt, hogy a kormány segíti a tűzifa programmal a rászorulókat. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) minden évben meghirdeti az 5 milliárd forintos pályázatot, majd a nyertesek kihirdetése után elküldi az erdőgazdaságok felé, hogy kik melyik önkormányzattal milyen mennyiségre költhetnek szerződéseket. A kormány az állami erdőgazdaságok révén biztosítja a szükséges tűzifát évről évre, a szétosztásra kerülő fa mennyiségének 90 százalékát az állami erdőgazdaságok biztosítják a települések számára.

Az államtitkár korábban kijelentette, a programot lebonyolító állami cégcsoport minden évben csaknem 2000 önkormányzattal áll kapcsolatban és szolgál ki szociális tűzifával.

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán