Rendkívüli intézkedés a Liszt Ferenc Repülőtéren: változik a tömegközlekedés

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a rendkívüli időjárási helyzethez igazodva sűríti a repülőtérről a városba közlekedő járatokat keddről szerdára virradó éjszaka annak érdekében, hogy az utasok a késői landolások ellenére is kiszámíthatóan juthassanak el úti céljukhoz - tájékoztatta a BKK kedden az MTI-t.

A havazás okozta légi közlekedési fennakadások miatt több repülőgép késve, az éjszakai órákban érkezik meg Budapestre - tartalmazza a közlemény.

Azt írták, hogy a BKK folyamatosan figyeli a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről érkező forgalmat, és

szükség esetén az éppen aktuális forgalomhoz igazítja a repülőteret a belvárossal összekötő 100E Repülőtéri Expressz és a Kőbánya-Kispest metróállómásig közlekedő 200E autóbuszok menetrendjét.

Emlékeztettek: az elmúlt napok téli időjárási helyzete Európa-szerte hatással volt a közlekedésre, egyes nemzetközi repülőtereken járatokat töröltek, vagy a gépek csak késéssel tudtak felszállni. Keddről szerdára virradó éjszaka ezért várhatóan a megszokotthoz képest több repülőgép landol a budapesti légi kikötőben.

A sűrített buszjáratok indulási időpontjai megjelennek a repülőtéren elhelyezett "FUTÁR kijelzőkön", valamint a BudapestGO alkalmazásban is, amelyet a BKK kifejezetten ajánl a Budapestre érkező utasoknak. A szükséges jegyek és bérletek nemcsak a helyszíni automatákból, hanem gyorsan és kényelmesen a BudapestGO alkalmazásban is megvásárolhatók - tartalmazza a közlemény.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 13. Lassan elhagyja az országot az ónos eső, közeleg a fordulat az időjárásban

Címlapkép forrása: MTI/Illyés Tibor