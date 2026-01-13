  • Megjelenítés
Rossz hír jött a jeges Balatonról
Portfolio
Az elmúlt két hétben három centiméterrel emelkedett a Balaton vízszintje, miközben a tó jegére továbbra sem biztonságos rálépni. A következő napok enyhülése várhatóan tovább rontja a jég állapotát, vasárnap után azonban ismét hidegebb időszak érkezhet - számolt be a Hírbalaton.

A vizugy.hu által közölt adatok szerint a Balaton átlagos vízszintje jelenleg 77 centiméter. Az elmúlt héten két centiméteres emelkedést mértek, ami az előző két hetet együtt vizsgálva összesen három centiméteres vízszintnövekedést jelent.

Siófok térségében a part közeli jégréteg vastagsága 8–9 centiméter között mozog,

ám sem minőségében, sem állapotában nem felel meg a biztonságos sportolás követelményeinek.

A HungaroMet siófoki obszervatóriumának vezetője szerint a hét végéig a jég szerkezete tovább romlik.

Horváth Ákos, a HungaroMet siófoki obszervatóriumának vezetője a HírBalatonnak úgy nyilatkozott:

Csütörtöktől enyhül a hőmérséklet a Balaton térségében, vasárnapig a nappali és az éjszakai hőmérséklet is nulla fok körül, illetve kevéssel a fagypont fölött alakul.

Hozzátette, hogy az üdülőrégióban párás, felhős, nagyrészt napsütésmentes időjárásra lehet számítani.

A tó jegének állapota erősen változó

Sok helyen a jég összeállt a rajta lévő hóval, és ez a szerkezet az enyhülő idő hatására tovább gyengülhet. Azokon a területeken viszont, ahol a szél korábban feltörte és elmozdította a jeget – jellemzően a parttól távolabb –, jobb minőségű, de vékonyabb jégfelület alakult ki.

Az északi part több pontján is kedvezőbb állapotú jég figyelhető meg, azonban ezek a felületek sem érték még el a biztonságos téli sportoláshoz szükséges vastagságot. A meteorológus tájékoztatása szerint a jelenlegi helyzet várhatóan vasárnapig fennmarad, ezt követően pedig ismét hidegebbre fordulhat az idő.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás

Portfolio Blogger

