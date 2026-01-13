Több út elesett a havazásban

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán felborult egy kisbusz Hegyeshalom térségében. A 168-as kilométernél a külső és leállósávot lezárták a hatóságok.
Göd közelében, az M2-es autóúton is baleset történt: a 32-es kilométernél egy személygépkocsi a szalagkorlátnak csapódott Vác irányában. A forgalom csak a leállósávon haladhat.
A reggeli csúcsforgalom és az intenzív havazás következtében jelentős lassulás, helyenként torlódás tapasztalható több főútvonalon.
Érintett az M0-s autóút keleti és északi szektora, az M2-es autóút, valamint az M3-as autópálya Bag és Budapest közötti szakasza. Hasonló a helyzet az M4-es autóúton Monortól a fővárosig.
További torlódások alakultak ki a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Tahitótfalutól, a 31-es főúton Mendétől, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti környékén Budapest irányába.
Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 89-es kilométernél, Kecskemét térségében korábban egy kamion kigyulladt, de a forgalom már újraindult a szakaszon.
A 83-as főúton Győr és Tét között több személygépkocsi ütközött össze. A 65-ös kilométernél félpályás útlezárás van érvényben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
