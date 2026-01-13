  • Megjelenítés
Újra üzemel a Liszt Ferenc Repülőtér
Gazdaság

Újra üzemel a Liszt Ferenc Repülőtér

Portfolio
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13:00 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel - adta hírül a cég a Facebookon.

A légikikötőt délelőtt kellett lezárni Közép-Európa több repülőteréhez hasonlóan az ónos eső és az extrém jegesedés okozta fokozott biztonsági kockázat miatt.

A budapesti repülőtér 10:25 óta biztonsági okokból átmenetileg nem fogadott és nem indított járatokat

A délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú cargo járatának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról a fűbe, aminek következtében a légijármű elakadt. Az esemény körülményeinek feltárása jelenleg folyamatban van, a repülőtér-üzemeltető az illetékes hatóságokkal közösen mindent megtesz a légijármű elakadásának elhárításáért.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a Wizz Air a rendkívüli helyzetről

Érkezik az ónos eső, riasztás van érvényben Budapestre - A Liszt Ferenc repteret is lezárták jegesedés miatt

Kicsúszott egy gép Ferihegyen

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Súlyos csapás érte Ukrajnát, történelmi hosszúságúvá nyúltak a harcok - Háborús híreink kedden
Megjött a riasztás: mutatjuk, hol csap le az ónos eső Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility