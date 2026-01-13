Újra üzemel a Liszt Ferenc Repülőtér

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13:00 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel - adta hírül a cég a Facebookon.

A légikikötőt délelőtt kellett lezárni Közép-Európa több repülőteréhez hasonlóan az ónos eső és az extrém jegesedés okozta fokozott biztonsági kockázat miatt.

A budapesti repülőtér 10:25 óta biztonsági okokból átmenetileg nem fogadott és nem indított járatokat

A délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú cargo járatának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról a fűbe, aminek következtében a légijármű elakadt. Az esemény körülményeinek feltárása jelenleg folyamatban van, a repülőtér-üzemeltető az illetékes hatóságokkal közösen mindent megtesz a légijármű elakadásának elhárításáért.

