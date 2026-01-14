  • Megjelenítés
A vártnál nagyobb inflációs adatok jöttek Romániából
A vártnál nagyobb inflációs adatok jöttek Romániából

A vártnál is magasabb adatok jöttek decemberben az amúgy is nehéz helyzetben lévő Romániából.

Romániában 9,69 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak decemberben az előző év azonos hónapjához képest

– derül ki a Nemzeti Statisztikai Hivatal szerdán közzétett adataiból.

Az adat meghaladta a Reuters elemzői körében végzett felmérésben szereplő 9,65 százalékos várakozást, és továbbra is jócskán túllépi a román jegybank 1,5–3,5 százalékos inflációs célsávját, ami jelzi, hogy az árstabilitás helyreállítása még mindig komoly kihívást jelent a román gazdaságpolitika számára.

Havi összevetésben 0,22 százalékkal nőttek az árak decemberben. Ezen belül

  • az élelmiszerek 0,37,
  • a szolgáltatások 0,28,
  • az egyéb termékek pedig 0,08 százalékkal drágultak,

vagyis az inflációs nyomás továbbra is széles körű, nem korlátozódik egyetlen termékkörre.

Összehasonlításképp a Központi Statisztikai Hivatal által kedden közölt adatok szerint a magyar infláció 2025 végére látványosan mérséklődött: az éves drágulási ütem novemberben 4,3 százalékról 3,8 százalékra, decemberben pedig tovább, 3,3 százalékra csökkent, egy év után visszatérve az MNB 2-4 százalékos toleranciasávjába.

A képet ugyanakkor árnyalja, hogy a szolgáltatások éves drágulása 6,8 százalékra gyorsult, a maginfláció pedig még 3,8 százalékon áll, vagyis az árnyomás egy része – különösen a belföldi kereslethez és bérekhez kötődő szektorokban – továbbra is makacsabbnak bizonyul, ami a jegybank számára a kamatpolitika szempontjából kulcskérdés marad.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

