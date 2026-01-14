A világ történelmének egyik legforróbb éve lett 2025

Három egymást követő évben haladta meg a 1,5 Celsius-fokos felmelegedési szintet a globális átlaghőmérséklet, és így a mérések kezdetétől számítva 2025 a Föld harmadik legmelegebb évét zárta – közölték szerdán az Európai Unió tudósai.

Az EU Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálatának adatai szerint az elmúlt három év volt bolygónk három legforróbb éve. A 2025-ös év mindössze 0,01 Celsius-fokkal maradt el 2023 átlaghőmérsékletétől, miközben a feljegyzések szerint a valaha mért legmelegebb év 2024 volt.

A szolgálat szerint most először fordult elő, hogy három egymást követő évben a globális átlaghőmérséklet legalább 1,5 Celsius-fokkal meghaladta a fordulópontként jegyzett ipari forradalom előtti szintet. Ez az a határérték, amelyen túl a tudósok szerint a felmelegedés súlyos, részben visszafordíthatatlan következményekkel járhat.

Az 1,5 fok nem egy szakadék széle. Ugyanakkor tudjuk, hogy minden tized fok számít, különösen a szélsőséges időjárási események súlyosbodása szempontjából.

– mondta Samantha Burgess, a szolgálat klímastratégiai vezetője.

A kormányok a 2015-ös párizsi megállapodásban azt vállalták, hogy megpróbálják elkerülni az 1,5 fokos globális felmelegedés tartós (évtizedes léptékű) túllépését. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszafogásában elért korlátozott eredmények miatt azonban ez a vállalás már 2030 előtt megdőlhet – nagyjából egy évtizeddel korábban, mint ahogyan azt a párizsi egyezmény aláírásakor valószínűsítették.

Biztosan túl fogjuk lépni.

– jelentette ki Carlo Buontempo, a szolgálat igazgatója, aki szerint már csak az a kérdés, hogyan kezeljük az elkerülhetetlent, és miként birkózunk meg annak társadalmi és természeti következményeivel.

2025-ben az európai erdőtüzek rekordmennyiségű szén-dioxidot bocsátottak ki a légkörbe. Tudományos vizsgálatok megerősítették, hogy egyes időjárási események – köztük a karibi Melissa hurrikán és a pakisztáni monszunesők, amelyek áradásai több mint ezer ember életét követelték – az éghajlatváltozás következtében pusztítottak még súlyosabban.

A romló helyzet ellenére a klímatudomány egyre erősebb politikai ellenállással szembesül. Donald Trump amerikai elnök, aki a klímaváltozást "a legnagyobb átverésnek" nevezte, a múlt héten kiléptette országát több ENSZ-szervezetből, köztük az Éghajlatváltozási Kormányközi Testületből is.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images