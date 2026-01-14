Baj van a kínai gyártókkal, már az állampárt is lépett

A kínai hatóságok közös egyeztetésen szólították fel az elektromosautó-gyártókat, hogy vessenek véget a kaotikus árháborúknak, és a tisztességes verseny szabályai szerint működjenek a gyorsan növekvő piacon.

Három kínai kormányzati szerv – az ipari minisztérium, az állami tervezési hivatal és a piacfelügyeleti hatóság – szerdán közös tanácskozást tartott az elektromosautó-gyártókkal. A találkozón 17 vezető autógyártó vállalat képviselői vettek részt.

A hatóságok arra szólították fel a vállalatokat, hogy

tartózkodjanak a kaotikus árháborúktól. Kiemelték, hogy a gyorsan bővülő elektromosjármű-piacon a tisztességes piaci verseny szabályait kell szem előtt tartani.

Az ipari minisztérium közleménye szerint az érintett hatóságok a jövőben fokozzák az ágazat felügyeletét, és szigorúbban lépnek fel a jogsértésekkel szemben. Céljuk, hogy elősegítsék az elektromosjármű-szektor egészséges és fenntartható fejlődését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images