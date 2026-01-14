Bejelentéseket tesz a kormány – megvan az időpont

Csütörtök délelőtt Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányinfót tart, ahol a közelgő választásoktól a költségvetési helyzeten át az uniós ügyekig több aktuális kérdés is napirendre kerülhet.

Csütörtökön 10 órakor tartja következő Kormányinfóját a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Karmelita Kolostorban.

A sajtótájékoztatón várhatóan szó lesz arról, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-re tűzte ki a parlamenti választásokat, ami a következő hetek politikai menetrendjét és jogi-technikai feladatait is meghatározza.

Téma lehet a kormány döntése a szociális tűzifaprogram felső határ nélküli kibővítéséről, amely a téli időszakban az önkormányzatok és a rászoruló háztartások számára is érdemi könnyítést jelenthet.

Napirendre kerülhet a KRESZ tervezett módosítása is, amely a közlekedési szabályok több pontját érintheti, különös tekintettel a közlekedésbiztonsági és digitalizációs szempontokra.

A kormány várhatóan beszámol a 2025-ös költségvetés végső és az idei Büdzsé aktuális helyzetéről, a bevételi és kiadási folyamatokról, valamint az év eleji makrogazdasági kilátásokról.

Várhatóan bővebb tájékoztatást kaphatunk a kormány 2026-os növekedési és inflációs várakozásairól, utóbbi kapcsán akár az árrésstopok esetleges kivezetésére is céldátumot adhatnak.

Emellett az Európai Unióval kapcsolatos ügyek, így a folyamatban lévő tárgyalások, döntések és jogalkotási kérdések is a tájékoztató kiemelt témái között szerepelhetnek.

Csütörtökön élőben közvetítjük a kormány bejelentéseit a Portfolio-n.

Címlapkép forrása: EU