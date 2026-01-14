  • Megjelenítés
Bejelentették: kártérítést kapnak a csődbe ment Bászna Gabona miatt pórul járt gazdák
Gazdaság

Bejelentették: kártérítést kapnak a csődbe ment Bászna Gabona miatt pórul járt gazdák

MTI
A magyar kormány és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) bejelentette: a csődbe ment Bászna Gabona Zrt. miatt ellehetetlenült termelők kártalanításra számíthatnak - hangsúlyozza a NAK közleményében, amelyet azt követően juttatott el az MTI-hez, hogy a kamara elnöke, Papp Zsolt szerdán kormányzati képviselőkkel tárgyalt a Bászna Gabona Zrt. által megkárosított termelők ügyéről.
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
Február 25-26-án jön a Planet Expo és Konferencia: Hogyan tartható fenn a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés a klímaváltozás sürgetésében? Regisztráljon az ingyenes Planet Expo és Konferencia fenntartható agráriumról szóló napjára a konkrét válaszokért!
Információ és jelentkezés

A Bászna Gabona Zrt. miatt bajba jutott termelők kártalanításra számíthatnak

Ennek érdekében a kamara elnöke tájékoztatási kampányt indít az érintett gazdálkodók körében. A kamara munkatársai összegyűjtik a Bászna Gabona Zrt. által megkárosított termelők adatait, amelyeket a NAK továbbít a kormány felé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, betörtek az oroszok Kosztyantynivkába - Az ukrán frontról szerdán, percről percre
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: csúnyán beborul Magyarországon a következő napokban
Nemhogy többlet költséget, hanem évi 440 milliárd forintot hozna Magyarország számára egy uniós intézkedés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility