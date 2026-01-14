Döbbenetes célokat közölt a Volkswagen támogatását élvező kínai autógyártó

A kínai Xpeng elektromosautó-gyártó idei célja, hogy 550–600 ezer járművet értékesítsen – írta a 36Kr technológiai portál egy belső stratégiai megbeszélésre hivatkozva.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Ez mintegy 28–40 százalékos növekedésnek felelne meg az egy évvel korábbihoz képest.

Tavaly a vállalat 429 445 autót adott el, ami már önmagában is 126 százalékos ugrást jelentett az előző esztendőhöz viszonyítva.

A Volkswagen támogatását élvező gyártó januárban jelentette be, hogy a tisztán autóipari profil helyett a "fizikai mesterséges intelligencia" irányába mozdul el.

Ennek jegyében az év második felében megkezdik a robotaxik utcai tesztelését, és elindítják a humanoid robotok sorozatgyártását is.

Címlapkép forrása: Alexander Bogatyrev/SOPA Images/LightRocket via Getty Images