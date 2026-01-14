Egy gazdagabb ország államháztartásával vetekvő plusz vagyont hoztak össze a kínai kereskedők

Kína külkereskedelmi mérlege 2025 végére új történelmi csúcsra emelkedett. Az év egészében az export és az import is felülmúlta a várakozásokat, különösen decemberben, amikor a korábban feltételezett lassulás elmaradt - derül ki az ING közleményéből. Az éves szinten közel 20 százalékkal növekedéssel,
A külkereskedelmi többlet elérte az 1,19 ezer milliárd dollárt, ami önmagában egy globális top 20-as gazdaság GDP-jének felelne meg.
Az export 2025-ben összességében 5,5 százalékkal bővült, decemberben pedig 6,6 százalékos éves növekedést mutatott. Ez annak ellenére történt, hogy az Egyesült Államokba irányuló kivitel éves szinten 20 százalékkal visszaesett, és Japán, illetve Dél-Korea felé is mérsékeltebb volt a növekedés.
A kiesést azonban más régiók bőven ellensúlyozták: az ASEAN-országokba, az Európai Unióba, Indiába, Afrikába és Latin-Amerikába irányuló export dinamikusan nőtt. A termékszerkezet is átalakulást jelez, mivel a félvezetők, hajók és járművek voltak a legjobban teljesítő exportcikkek, míg az amerikai piacra erősen kitett hagyományos fogyasztási cikkek gyengébben szerepeltek.
Az import 2025 egészében stagnált, de a decemberi adatok itt is pozitív meglepetést hoztak: éves alapon 5,7 százalékos növekedést mértek. Ez arra utal, hogy az év vége felé élénkülni kezdett a belső kereslet. Az importnövekedés főként ázsiai partnerekhez kötődött, míg az Egyesült Államokból származó behozatal a kereskedelmi feszültségek miatt jelentősen csökkent. Egyes nyersanyag- és járműimportok visszaestek, részben a hazai elektromosautó-ipar megerősödése, részben az építőipari gyengélkedés miatt.
A termékek szintjén az import szerkezete erősen a technológiai versenyhez kapcsolódik. A csúcstechnológiai termékek behozatala bővült, különösen az adatfeldolgozó berendezések és a félvezetők esetében. Ezzel szemben az autók, a nyersolaj, valamint az építőiparhoz kötődő termékek importja jelentősen csökkent. Egy tartósabb importélénkülés enyhíthetné a Kínával szembeni külső egyensúlytalanságokat, és csökkenthetné a kereskedelmi partnerekre nehezedő nyomást.
Összességében a rekordméretű külkereskedelmi többlet megerősíti azt a képet, hogy 2025-ben a külső kereslet volt a kínai gazdasági növekedés egyik fő motorja, és ez hozzájárulhat a nagyjából 5 százalékos növekedési cél eléréséhez.
A hosszabb távú kilátásokat azonban két, egymással ellentétes erő alakítja:
- egyrészt a kínai vállalatok globális versenyképessége és méretgazdaságossága,
- másrészt a világszerte erősödő kereskedelemvédelmi törekvések.
Kína ezért egyre inkább a belföldi kereslet erősítésére helyezi a hangsúlyt, amely a következő évtized egyik meghatározó gazdaságpolitikai iránya lehet, még ha ennek hatása csak fokozatosan is bontakozik ki.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
