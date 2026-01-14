Fogy a levegő: Brüsszel szorításában kilőtt egy alig ismert piac

Az új szabályozás értelmében a hajózási társaságoknak a 2024-es kibocsátásuk után még nem a teljes mennyiségre, hanem annak csupán 40%-ára vonatkozóan kell kvótát vásárolniuk és leadniuk.
Annak érdekében, hogy a rendszerben ne keletkezzen piaci túlkínálat a "le nem fedett" kibocsátási egységek miatt, az Európai Unió a különbözetet kivonja a forgalomból. Ez a technikai korrekció eredményezi, hogy
a tagállamok által 2026-ban árverésre bocsátandó mennyiség 52 millió egységgel csökken Az idei aukciós naptár alapján.
A becslések szerint ez egy közepes méretű ország, mint például Magyarország éves kibocsátásával lenne egyenértékű. Bár ez a teljes piacon lévő (több mint 1 milliárdos) állományhoz képest mérsékelt tételnek tűnhet, de a teljes mennyiség felét kitevő éves aukciós volumennek ez mintegy 7-8 százalékát teszi ki, ami már látható kínálati szűkítést jelent.
Az EU ETS rendszerében a kvóták elosztása két fő csatornán keresztül történik: ingyenes kiosztással és aukciós értékesítéssel.
- A kötelezett ipari létesítmények (pl. acélipar, vegyipar) egy része – a nemzetközi versenyképesség megőrzése érdekében – térítésmentesen jut kvótához. Ezen mennyiségek meghatározása nem tagállami hatáskör, hanem uniós szintű referenciaértékek (benchmarkok) alapján történik, amelyek a leghatékonyabb technológiák kibocsátási értékeit veszik alapul.
- A kvóták fennmaradó részét – amelyet pár kivételtől eltekintve a villamosenergia-termelőknek és a kevésbé hatékony ipari szereplőknek meg kell vásárolniuk – a tagállamok bocsátják árverésre a német EEX energiatőzsdén. Az állam szerepe itt végrehajtó jellegű: az unió által meghatározott mennyiséget értékesíti, ám a befolyó árbevétel a nemzeti költségvetést gyarapítja.
Ráadásul a kibocsátási engedélyek piacán - hasonlóan az európai gáztőzsdéhez - egyre nagyobb számban jelennek meg a befektetési- és kockázati tőke alapok, amelyek spekulációs alapon kereskednek a kvótákkal.
Mivel az EU jogszabályilag rögzítette az elérhető kvóták évenkénti csökkentését, a pénzügyi befektetők hosszú távú árfolyam-emelkedésre számítanak ("long" pozíciókat vesznek fel). Ugyanis a kínálat szűkítése támaszt ad az árfolyamnak, ellensúlyozva az esetleges keresletcsökkenést.
Ez a mechanizmus biztosítja, hogy
a szén-dioxid ára tartósan olyan szinten maradjon, amely ösztönzőleg hat a dekarbonizációs beruházásokra.
Ha a kvótaár túl alacsony lenne, a vállalatoknak pénzügyileg jobban megérné a szennyezés, mint a technológiai váltás.
A változás legérzékenyebben a villamosenergia-termelő szektort érinti, amely – mivel a szabályozás értelmében jellemzően már nem jogosult ingyenes kvótakiosztásra – teljes mértékben az aukciós piacra és a másodlagos kereskedelemre van utalva. A csökkenő elérhető mennyiség és az ennek következtében magasan maradó árfolyam növeli a fosszilis alapú (szén- és gáztüzelésű) áramtermelés határköltségét, ami közvetetten beépülhet a nagykereskedelmi villamosenergia-árakba is.
Ez a piaci környezet felerősíti a gazdasági racionalitáson alapuló dekarbonizációs kényszert: a vállalatoknak mérlegelniük kell, hogy a tartósan magas működési költség (kvótavásárlás) vagy az egyszeri, nagy volumenű tőkeberuházás (alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákra való átállás) jelent-e fenntarthatóbb pénzügyi stratégiát.
